Лесовой: шансы "Арсенала" и "Нефтчи" на выход в следующий раунд Лиги Европы равны

ТУЛА, 25 июля. /ТАСС/. Полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Лесовой считает, что шансы российской команды и азербайджанского "Нефтчи" на выход в третий квалификационный раунд Лиги Европы являются равными. Об этом он рассказал журналистам.

"Арсенал" в четверг уступил в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:1. Игра прошла в Туле.

"Я не понимаю, почему мы проиграли. Мы настраивались на игру, долго готовились к этому матчу, - сказал Лесовой. - В пятницу обязательно встретимся и обсудим все то, что сделали неправильно в этом матче. В ответной игре у нас шансы 50 на 50".

Ответный матч пройдет в Баку 1 августа.