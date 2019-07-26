Ефимова не выступит на чемпионате Европы на короткой воде и в Кубке мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова пропустит этапы Кубка мира и чемпионат Европы на короткой воде в этом году. Об этом она рассказала журналистам в пятницу.

В пятницу Ефимова выиграла первую золотую награду на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, выиграв на дистанции 200 м брассом. Ранее она стала второй на дистанции 100 м брассом.

"Я отказываюсь от выступления на короткой воде. Отдыхать эти полгода не буду, просто нацелена тренироваться без соревнований, за исключением, может быть, двух в США", - сказала Ефимова.

"Я очень устала после этапов Кубка мира, у меня были травмы, было нелегко физически и психологически, поэтому в этом году я отказываюсь от всех соревнований и буду спокойно тренироваться и готовиться к отборам", - добавила она.

Чемпионат Европы на короткой воде пройдет 4-8 декабря в Глазго. Розыгрыш Кубка мира стартует этапом 2-4 августа в Токио. Один из этапов пройдет в Казани 1-3 ноября.