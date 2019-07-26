Российские пловцы рады взять реванш у британцев в эстафете, известной как "гордость нации"

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Российские пловцы рады, что на чемпионате мира в Кванджу им удалось взять реванш у британской команды за последние поражения на крупных турнирах в эстафете 4 по 200 м вольным стилем, которая носит неофициальное название "гордость нации". Об этом они рассказали журналистам после завоевания серебряных наград турнира.

Российская команда в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Александра Красных и Мартина Малютина пропустила вперед только австралийцев. Бронза досталась команде США, британцы остались за пределами призовой тройки. Незадолго до их заплыва российские спортсмены Евгений Рылов, Юлия Ефимова и Антон Чупков в течение получаса завоевали три золотых медали.

"Понимаем, что сейчас, после трех золотых заплывов и мирового рекорда у Антона, мы отошли на второй план, но у нас получился довольно-таки неплохой результат, он дорогого стоит. Выходили на заплыв биться насмерть. Думали, что основными соперниками будут британцы, с которыми у нас личные счеты, поскольку на чемпионате мира в Будапеште и последнем чемпионате Европы они нас побеждали. И тут мы хотели взять реванш, думаю, нам это удалось - они даже не попали в призы", - сказал Вековищев.

"Хорошо, что удалось обойти и американцев, но до австралийцев мы немного не дотянули, - добавил он. - Эту эстафету не просто так называют "гордость нации", она является одной из самых зрелищных и тяжелых".

Сборная России за всю свою историю, включая советские времена, ни разу не становилась первой в этой эстафете. "Золото не за горами, есть над чем работать, все впереди. Но серебро, считаем, тоже неплохой результат. Команда довольна, на Олимпиаде будем бороться и выигрывать", - отметил Малютин.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12-9-4), на третьем - команда США (7-9-10). Чемпионат мира завершится 28 июля.