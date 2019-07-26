Россияне завоевали четыре медали в 14-й день ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три золотые и серебряную медали в 14-й день чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Всего было разыграно шесть комплектов наград.

Российские пловцы в пятницу завоевали медали во всех видах программы, в которых участвовали в финалах. Первую золотую медаль среди российских пловцов на чемпионате мира завоевала Юлия Ефимова на дистанции 200 м брассом, второй стала спортсменка из ЮАР Татьяна Шонмейкер, замкнула тройку призеров канадка Сидни Пикрем. Ефимова шесть раз побеждала на чемпионатах мира, сравнявшись по этому показателю с Александром Поповым. Она также стала первой женщиной в истории, сумевшей трижды победить на дистанции 200 м брассом на чемпионатах мира.

Золотую медаль выиграл Евгений Рылов на дистанции 200 м на спине, серебряная награда в активе американца Райана Мёрфи, бронза - у британца Люка Гринбэнка. Также золото в активе Антона Чупкова, победившего на дистанции 200 м брассом с мировым рекордом. Второе место занял австралиец Мэттью Уилсон, третье - японец Иппэй Ватанабэ. Американец Калеб Дрессел обновил мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем. В полуфинальном заплыве он показал результат 49,50 секунды.

Серебряную медаль в копилку сборной России принесли Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных и Мартин Малютин, которые выступали в эстафете на дистанции 4х200 м вольным стилем. Победу одержали представители Австралии, замкнули тройку призеров американские пловцы. На дистанции 100 м вольным стилем золотую медаль завоевала американка Симоне Мануэль, второй стала австралийская спортсменка Кейт Кэмпбелл, третье место заняла шведка Сара Шёстрём. Россиянка Мария Каменева не сумела пробиться в финал в этом виде программы.

В соревнованиях по водному поло среди женских команд первенствовали американки, серебряные медали завоевали испанки, бронзовые - австралийки. Российские ватерполистки заняли пятое место.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12-9-4), на третьем - команда США (7-9-10). Чемпионат мира завершится 28 июля.