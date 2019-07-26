Россияне завоевали четыре медали в 14-й день ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три золотые и серебряную медали в 14-й день чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Всего было разыграно шесть комплектов наград.
Российские пловцы в пятницу завоевали медали во всех видах программы, в которых участвовали в финалах. Первую золотую медаль среди российских пловцов на чемпионате мира завоевала Юлия Ефимова на дистанции 200 м брассом, второй стала спортсменка из ЮАР Татьяна Шонмейкер, замкнула тройку призеров канадка Сидни Пикрем. Ефимова шесть раз побеждала на чемпионатах мира, сравнявшись по этому показателю с Александром Поповым. Она также стала первой женщиной в истории, сумевшей трижды победить на дистанции 200 м брассом на чемпионатах мира.
Золотую медаль выиграл Евгений Рылов на дистанции 200 м на спине, серебряная награда в активе американца Райана Мёрфи, бронза - у британца Люка Гринбэнка. Также золото в активе Антона Чупкова, победившего на дистанции 200 м брассом с мировым рекордом. Второе место занял австралиец Мэттью Уилсон, третье - японец Иппэй Ватанабэ. Американец Калеб Дрессел обновил мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем. В полуфинальном заплыве он показал результат 49,50 секунды.
Серебряную медаль в копилку сборной России принесли Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных и Мартин Малютин, которые выступали в эстафете на дистанции 4х200 м вольным стилем. Победу одержали представители Австралии, замкнули тройку призеров американские пловцы. На дистанции 100 м вольным стилем золотую медаль завоевала американка Симоне Мануэль, второй стала австралийская спортсменка Кейт Кэмпбелл, третье место заняла шведка Сара Шёстрём. Россиянка Мария Каменева не сумела пробиться в финал в этом виде программы.
В соревнованиях по водному поло среди женских команд первенствовали американки, серебряные медали завоевали испанки, бронзовые - австралийки. Российские ватерполистки заняли пятое место.
В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12-9-4), на третьем - команда США (7-9-10). Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|12
|9
|4
|25
|3
|США
|7
|9
|10
|26
|4
|Австралия
|7
|6
|5
|18
|5
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|6
|Италия
|3
|4
|4
|11
|7
|Великобритания
|3
|2
|6
|11
|8
|Канада
|2
|2
|5
|9
|8
|Германия
|2
|2
|3
|7
|10
|Бразилия
|2
|2
|2
|6