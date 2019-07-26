Прыгун в высоту Акименко очень рассчитывает, что IAAF допустит его до участия в ЧМ в Дохе

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июля. /ТАСС/. Чемпион России 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко 22 августа подаст заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса. Как сказал спортсмен ТАСС, он очень рассчитывает на то, что международная федерация оперативно рассмотрит его заявку и допустит до участия в чемпионате мира в Дохе.

Акименко в пятницу одержал победу на чемпионате России, преодолев с первой попытки высоту 2,33 м. Спортсмен установил личное достижение, повторил лучший результат сезона в мире и выполнил квалификационный норматив на Олимпиаду-2020 (2,33 м). В ранге чемпиона Акименко пытался прыгнуть на 2,36, но все три попытки оказались безуспешными.

"Я очень рассчитываю выступить на чемпионате мира. 22 августа исполнится год, как я буду находиться в пуле допинг-тестирования. И я тут же подам заявку в IAAF на нейтральный статус и с нетерпением буду ждать ответа. Надеюсь, что меня допустят", - признался спортсмен.

По правилам IAAF, российские спортсмены могут рассчитывать на нейтральный статус после того, как срок пребывания в пуле тестирования станет не меньше 12 месяцев.

Чемпионат мира пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.