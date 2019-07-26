Лидер сезона в прыжках в высоту Иванюк проведет следующий старт в Париже 25 августа

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июля. /ТАСС/. Обладатель лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту (2,33 метра) Илья Иванюк после чемпионата России возьмет двухнедельный отпуск и планирует возобновить выступления на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже 25 августа. Об этом Иванюк в пятницу сообщил ТАСС.

На чемпионате России в Чебоксарах Иванюк занял третье место с результатом 2,24 метра. Победу одержал Михаил Акименко, прыгнувший на 2,33 м и повторивший лучший результат сезона в мире.

"Следующим стартом для меня будет этап "Бриллиантовой лиги" в Париже, который пройдет 24 августа. Затем меня будет ждать финал серии в Цюрихе 29 августа. Сейчас я возьму небольшой отпуск до 10 августа, хочу отдохнуть и душой, и телом. Надеюсь, мне это удастся", - признался Иванюк.

"Когда я сегодня выходил в третьей попытке на 2,28 м, то был абсолютно уверен, что возьму эту высоту. Эта самоуверенность меня и подвела, наверно. Но ничего страшного не произошло, это очередной опыт. Считаю, что пока еще не набрал оптимальную форму, есть еще над чем работать, но пока я доволен сезоном", - отметил 26-летний прыгун.

Вспоминая свой успешный прыжок на 2,33 м, который стал для него личным рекордом, Иванюк сказал: "Я не знаю, как у меня это получилось. Но могу сказать, что не стоит от меня сейчас ждать каждый раз таких высот. Но я буду над этим работать", - заключил собеседник ТАСС.

Иванюк установил лучший результат сезона в мире 9 июля на турнире в венгерском Секешфехерваре.