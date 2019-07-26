Золотые полчаса. Ефимова, Рылов и Чупков два года спустя повторили победный сценарий на ЧМ

В пятницу россияне завоевали три золотые медали на чемпионате мира, а также выиграли серебро в мужской эстафете

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков спустя два года вновь стали лучшими на своих коронных дистанциях на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, чуть больше, чем за полчаса поочередно принеся российской команде первые золотые награды турнира. Чупков при этом установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом. Еще одну медаль российской команде принесла эстафетная команда в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Александра Красных и Мартина Малютина, ставшая второй на дистанции 4х200 метров вольным стилем. Быстрее них были только австралийцы.

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Также день был отмечен мировым рекордом на дистанции 100 м баттерфляем, который последние десять лет принадлежал 23-кратному олимпийскому чемпиону американцу Майклу Фелпсу. Его установил соотечественник Калеб Дрессел. В полуфинальном заплыве он показал результат 49,50 секунды, что на 0,32 секунды лучше прошлого достижения. Со вторым временем в финал пробился россиянин Андрей Минаков. Все честно Если два года назад на чемпионате мира в Будапеште начало золотому хет-трику положил Рылов, то в Кванджу очередь открывать счет самым ценным медалям российской плавательной команды на чемпионате мира пришла Ефимовой - на дистанции 200 метров брассом. Сомнений в победе практически не было: еще на предварительном этапе ее главная конкурентка американка Лилли Кинг была дисквалифицирована за нарушение техники плавания брассом - при прохождении поворота она коснулась бортика одной, а не двумя руками. Добиться отмены решения американской стороне не удалось, так что в финал россиянка вышла с лучшим результатом. В решающем заплыве Ефимова доказала, что отсутствие двукратной олимпийской чемпионки из США не делает ее победу менее ценной - золото она выиграла с лучшим результатом сезона в мире, который до этого принадлежал Кинг. "Важно ли это? Да. Время хорошее, я довольна, единственное, в борьбе всегда интереснее, я бы могла проплыть еще быстрее, но на самом деле сегодня сделала все, что могла", - сказала Ефимова. Медаль стала для нее третьей на этой дистанции, первую она завоевала 10 лет назад на турнире в Риме. Она стала первой женщиной в истории, побеждавшей на 200-метровке брассом на чемпионатах мира три раза. Всего же Ефимова шесть раз завоевывала золотые медали на чемпионатах мира, сравнявшись по этому показателю с четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Поповым. В Кванджу она может стать абсолютной рекордсменкой, но для этого ей надо будет опередить Кинг на дистанции 50 метров брассом. На 100 м американка была быстрее, так что исход их трехраундового противостояния решится в воскресенье. Но даже если Ефимовой удастся победить, в ее блистательной карьере все же будет не хватать еще одной награды - золота Олимпиады. Россиянка является двукратным серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро и бронзовым призером Олимпиады в Лондоне. Олимпиада в Токио, которая пройдет в следующем году, для 27-летней спортсменки, скорее всего, будет последней в карьере. Именно поэтому все мысли Ефимова сейчас связывает именно с подготовкой к этим Играм. Тактический гений Чупкова Успех Ефимовой в этот день имел наибольший резонанс, особенно если учесть, что она рисковала пропустить турнир. На апрельском чемпионате России, который был отборочным к чемпионату мира, Ефимова заняла третье место, что не давало ей путевку на этой дистанции. Однако тренерский штаб сборной решил не посылать на турнир победительницу заплыва 14-летнюю Евгению Чикунову, что позволило ее более титулованной соотечественнице оказаться в заявке.

"Каждый год я приезжала и на одном уровне плыла чемпионат России, а в этом году девчонки подтянулись, что дало мне дополнительный стимул. Я наконец собралась и начала работать, - сказала Ефимова. - Счастлива, что такое случилось, это меня только подстегивает". Но все же главным событием пятницы стала победа Чупкова, которому теперь принадлежит новый рекорд мира - 2 минуты 06,12 секунды. Причем важен не только факт его победы, но и то, каким образом она была достигнута. 22-летний спортсмен по ходу дистанции серьезно отставал от австралийца Мэттью Уилсона, который в четверг повторил мировой рекорд, однако на последних 50 метрах россиянин показал феноменальную скорость, отыграв почти минуту. В похожей манере на Играх 2004 года в беге на 800 м успех отпраздновал Юрий Борзаковский, который сейчас возглавляет сборную России по легкой атлетике. "С Борзаковским не знаком, но знаю, что он супертактик, - отметил Чупков. - Что касается рекорда мира, то я о нем даже не думал, просто перед заплывом понимал, что если покажу свой лучший результат, то по-любому будет и мировой рекорд". "Вчерашний рекорд мира австралийца не подстегнул, тем более, что он его не побил, а повторил, это совсем другое. Я знал, что сегодня будет бой, будет битва", - добавил он. Чупков теперь является двукратным чемпионом мира и в следующем году будет входить в число претендентов на олимпийское золото. Максималист Рылов Как и его сверстник Рылов, который по числу наград идет вровень с Чупковым. Ему не хватает только рекорда мира, и это обстоятельство спортсмена серьезно расстраивает. После победного финиша на его лице даже не было улыбки. "Надеялся, что будет побыстрее, не все получилось, посмотрим, что скажет тренер, я сам пока не знаю, либо перенервничал, либо лучше подготовился на 100 м, чем на 200 м. Золото? Главное - прогресс, а медали сами придут, - сказал Рылов. - Да, я выиграл, но спорт строится на прогрессе, а не на победах". Не самое быстрое время на победу в этот день согласились бы променять российские пловцы, стартовавшие в эстафете 4х200 м вольным стилем. Команда выступала в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Александра Красных и Мартина Малютина.