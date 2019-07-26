Анохин: сборная РФ по пляжному футболу в отборе на чемпионат мира превзошла все ожидания

В пятницу сборная России в матче европейского квалификационного турнира обыграла команду Испании со счетом 6:1 и завоевала путевку на чемпионат мира 2019 года. Соревнования проходят на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу превзошла все ожидания на европейской квалификации к чемпионату мира 2019 года. Об этом журналистам заявил президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

"Хотел бы в первую очередь поздравить ребят с таким достижением. В этом году сборная превзошла как минимум все мои ожидания, в каждом матче "выносила" своего соперника. Безусловно, радует огромное количество болельщиков, "Лужники" - это прекрасное место для проведения различных соревнований, приятно, что наследие чемпионата мира в действии. Хочу поблагодарить власти города Москвы за то, что предоставили возможность провести здесь соревнования по пляжному футболу", - сказал Анохин.

"В 2005 году ни я, ни Александр Александрович Алаев (генеральный секретарь Российского футбольного союза - прим. ТАСС) не думали, что на таком уровне будут проходить соревнования, и что наша сборная будет так выступать. Сейчас это реальность, дай бог, чтобы мы выступили успешно на чемпионате мира", - добавил он.

По мнению Анохина, сборная Бразилии станет основным соперником россиян на предстоящем чемпионате мира. "Всегда наша сборная рассчитывает на золото, но не стоит забывать, что есть сильные соперники, например, бразильцы, думаю, это основной наш соперник. Будем готовиться к тому, чтобы сыграть на самом высоком уровне. Этот сезон очень тяжелый, многое еще впереди, но основное наше внимание будет приковано, конечно же, к чемпионату мира в Парагвае", - подчеркнул функционер.

Турнир в Москве завершится в субботу, в финале сборная России сыграет с командой Италии. Помимо россиян, на чемпионат мира квалифицировались команды Белоруссии, Швейцарии и Италии. Последнее место от Европы разыграют сборные Испании и Португалии.

Российская команда является двукратным чемпионом мира. Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Асунсьоне (Парагвай).