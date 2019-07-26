Шкарин: сборной РФ по пляжному футболу на турнире в Москве нужно вернуть долги итальянцам

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу, несмотря на уже полученную путевку на чемпионат мира, в матче за первое место европейской квалификации против команды Италии будет играть только на победу. Об этом в пятницу журналистам заявил капитан национальной команды Антон Шкарин.

В пятницу сборная России в матче европейского квалификационного турнира обыграла команду Испании со счетом 6:1 и завоевала путевку на чемпионат мира 2019 года. Соревнования проходят на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

"Мы еще до матча с испанцами понимали, что практически наверняка вышли на чемпионат мира. Мы очень рады, что выполнили задачу по выходу на мундиаль. Наша команда находится в хороших кондициях и завтра будет настраиваться только на победу. Нам нужно побеждать итальянцев в финале, нужно вернуть им долги, мы им проигрывали", - отметил Шкарин.

Игру между сборными России и Испании посетило более трех тысяч человек. "При таких зрителях играть одно удовольствие, не знаю, как можно проигрывать при такой атмосфере, с такой поддержкой усталости не чувствуется", - отметил футболист.

Турнир в Москве завершится в субботу. Помимо россиян, на чемпионат мира квалифицировались команды Белоруссии, Швейцарии и Италии. Последнее место от Европы разыграют сборные Испании и Португалии.

Российская команда является двукратным чемпионом мира. Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Асунсьоне (Парагвай).