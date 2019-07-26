Первая победа на новом стадионе. Футболисты "Динамо" всухую обыграли "Урал"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 2:0 обыграло екатеринбургский "Урал" в стартовом матче третьего тура чемпионата России по футболу. Победа для подопечных Дмитрия Хохлова стала первой на "ВТБ-Арене".

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Встречу посетили 12 349 зрителей. В составе "Динамо" отличились полузащитник Артур Юсупов (16-я минута) и нападающий Кирилл Панченко (31). По итогам матча форвард москвичей был признан лучшим игроком. Футболисты "Динамо" проводили уже третью игру на обновленной арене в Петровском парке. Первый матч состоялся в концовке прошлого сезона, когда команда принимала тульский "Арсенал". Та игра завершилась вничью - 3:3. В новом сезоне "Динамо" встречалось на "ВТБ-Арене" с казанским "Рубином" и уступило со счетом 0:1, пропустив в самой концовке матча. В игре с "Уралом", который после двух стартовых туров неожиданно стал лидером турнирной таблицы, бело-голубые взялись оправдывать статус хозяев поля с самого начала матча. Футболисты создали несколько опасных моментов у ворот соперника на первых минутах встречи. Неудивительно, что гол болельщики увидели уже на 16-й минуте - Жоаозиньо прострелил с левого фланга в штрафную площадь, где Юсупов перевел мяч в сетку. А на 31-й минуте москвичи удвоили преимущество усилиями Панченко. После матча нападающий отметил, что "Динамо" заслуженно одержало победу. "Очень положительные эмоции, мы добыли три очка, все ребята молодцы, была видна команда на поле, поэтому заслуженно выиграли. Знали, что "Урал" очень хорошо выглядит и сейчас идет на первом месте, настрой был боевой. Нам всегда помогает поддержка, но при своих болельщиках играть тяжелее, так как надо всегда побеждать, ведь они ждут только этот результат", - сказал Панченко. После перерыва игра "Урала" поменялась кардинальным образом - гости стали чаще подходить к воротам соперника и создавать моменты, однако так и не смогли реализовать их. На 50-й минуте капитан уральцев Денис Кулаков навесил с правого фланга, а полузащитник Эрик Бикфалви нанес сильный удар головой, который отразил Антон Шунин. Хохлов после матча отметил, что команда надежно сыграла в обороне, сумев довести игру до победы. Лидер витал в облаках "Урал" удачно начал сезон. Екатеринбуржцы победили "Уфу" (3:2) и грозненский "Ахмат" (3:0), заняв первую строчку в турнирной таблицу после первых двух матчей. Набравший столько же очков петербургский "Зенит" шел вторым, уступая из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов отметил, что его подопечным не хватило страсти и желания победить. "Нам не доставало агрессии, той страсти и желания, которые были у "Динамо". Первый тайм можно назвать бездушным, во втором включили самолюбие, начали идти вперед, выигрывать единоборства. Видимо, немного витали в облаках, а соперник этим воспользовался", - отметил Парфенов. Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом ТАСС положительно оценил игру команды во второй половине встречи. "Первый тайм сыграли не очень хорошо, вышли и растерялись. К 15-й минуте выровняли игру, но пропустили нелепый гол, а потом и второй мяч залетел. После перерыва у нас уже было много моментов, подвела только реализация", - сказал Иванов. "Конечно, обидно, что мы не смогли сегодня добиться положительного результата, но отрицательный опыт тоже помогает. Думаю, тренерский штаб сейчас разберется и выяснит, почему у нас не получилась игра с самого начала. Удивительно, что во втором тайме мы стали играть в свой футбол и действовали неплохо", - добавил президент клуба. Надежда для "Динамо" "Динамо" подходило к этой встрече, занимая 12-е место в турнирной таблице. В двух стартовых турах бело-голубые пропускали в концовках. В Туле это произошло на 84-й минуте, а в первой домашней встрече сезона - в компенсированное ко второму тайму время.