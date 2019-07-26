Первая победа на новом стадионе. Футболисты "Динамо" всухую обыграли "Урал"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 2:0 обыграло екатеринбургский "Урал" в стартовом матче третьего тура чемпионата России по футболу. Победа для подопечных Дмитрия Хохлова стала первой на "ВТБ-Арене".
Встречу посетили 12 349 зрителей. В составе "Динамо" отличились полузащитник Артур Юсупов (16-я минута) и нападающий Кирилл Панченко (31). По итогам матча форвард москвичей был признан лучшим игроком.
Футболисты "Динамо" проводили уже третью игру на обновленной арене в Петровском парке. Первый матч состоялся в концовке прошлого сезона, когда команда принимала тульский "Арсенал". Та игра завершилась вничью - 3:3. В новом сезоне "Динамо" встречалось на "ВТБ-Арене" с казанским "Рубином" и уступило со счетом 0:1, пропустив в самой концовке матча.
В игре с "Уралом", который после двух стартовых туров неожиданно стал лидером турнирной таблицы, бело-голубые взялись оправдывать статус хозяев поля с самого начала матча. Футболисты создали несколько опасных моментов у ворот соперника на первых минутах встречи. Неудивительно, что гол болельщики увидели уже на 16-й минуте - Жоаозиньо прострелил с левого фланга в штрафную площадь, где Юсупов перевел мяч в сетку. А на 31-й минуте москвичи удвоили преимущество усилиями Панченко.
После матча нападающий отметил, что "Динамо" заслуженно одержало победу. "Очень положительные эмоции, мы добыли три очка, все ребята молодцы, была видна команда на поле, поэтому заслуженно выиграли. Знали, что "Урал" очень хорошо выглядит и сейчас идет на первом месте, настрой был боевой. Нам всегда помогает поддержка, но при своих болельщиках играть тяжелее, так как надо всегда побеждать, ведь они ждут только этот результат", - сказал Панченко.
После перерыва игра "Урала" поменялась кардинальным образом - гости стали чаще подходить к воротам соперника и создавать моменты, однако так и не смогли реализовать их. На 50-й минуте капитан уральцев Денис Кулаков навесил с правого фланга, а полузащитник Эрик Бикфалви нанес сильный удар головой, который отразил Антон Шунин. Хохлов после матча отметил, что команда надежно сыграла в обороне, сумев довести игру до победы.
Лидер витал в облаках
"Урал" удачно начал сезон. Екатеринбуржцы победили "Уфу" (3:2) и грозненский "Ахмат" (3:0), заняв первую строчку в турнирной таблицу после первых двух матчей. Набравший столько же очков петербургский "Зенит" шел вторым, уступая из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов отметил, что его подопечным не хватило страсти и желания победить. "Нам не доставало агрессии, той страсти и желания, которые были у "Динамо". Первый тайм можно назвать бездушным, во втором включили самолюбие, начали идти вперед, выигрывать единоборства. Видимо, немного витали в облаках, а соперник этим воспользовался", - отметил Парфенов.
Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом ТАСС положительно оценил игру команды во второй половине встречи. "Первый тайм сыграли не очень хорошо, вышли и растерялись. К 15-й минуте выровняли игру, но пропустили нелепый гол, а потом и второй мяч залетел. После перерыва у нас уже было много моментов, подвела только реализация", - сказал Иванов.
"Конечно, обидно, что мы не смогли сегодня добиться положительного результата, но отрицательный опыт тоже помогает. Думаю, тренерский штаб сейчас разберется и выяснит, почему у нас не получилась игра с самого начала. Удивительно, что во втором тайме мы стали играть в свой футбол и действовали неплохо", - добавил президент клуба.
Надежда для "Динамо"
"Динамо" подходило к этой встрече, занимая 12-е место в турнирной таблице. В двух стартовых турах бело-голубые пропускали в концовках. В Туле это произошло на 84-й минуте, а в первой домашней встрече сезона - в компенсированное ко второму тайму время.
Советник генерального директора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Орещук отметил, что в этом матче команда продемонстрировала свое единство. "Хотел бы поблагодарить тренерский штаб, игроков и руководство, они показали, что мы являемся единым целым. Начали сезон неудачно, всего одно очко в двух играх набрали. Кто-то отвернулся от нас, но спасибо тем людям, которые поддержали в трудную минуту", - сказал Орещук.
"Игра была тяжелая, ребята вышли заряженные, так как они понимали, что результат нужно сделать уже в первом тайме. Как сказал Дмитрий Валерьевич Хохлов, у нас есть определенные психологические моменты, нужно было переломить это, сделать результат в первой половине встречи, а во второй уже играть по счету. План на встречу сработал, все получилось", - добавил функционер.
После матча защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк заявил, что в игре против "Урала" команде надо было реабилитироваться за поражение от "Рубина". "Не знаю, что не получалось до этого, наверное, просто первые туры, новая команда, футболисты притирались друг к другу. Первый тайм в Туле тоже был хороший, цельный. Сегодня понимали, что нет права на ошибку при своих болельщиках, нужно было реабилитироваться за игру с "Рубином", нам это удалось", - подчеркнул Паршивлюк.
Вратарь бело-голубых Антон Шунин после матча сказал журналистам, что команде помогла поддержка родных трибун. "Победа была нужна, мы выходили только с мыслью о ней. Нам очень помогала поддержка болельщиков. Сегодня их было очень много, спасибо им", - сказал Шунин.
"Динамо" одержало первую победу в сезоне-2019/20 и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка. "Урал" занимает второе место с шестью баллами. В четвертом туре "Динамо" в гостях сыграет с московским "Спартаком", а "Урал" примет "Ростов". Оба матча пройдут 3 августа.