Пловец Минаков после завоевания в 17 лет серебра ЧМ заявил, что для него важна лишь победа

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Российский пловец Андрей Минаков не придает большого значения завоеванию серебра на дебютном чемпионате мира, поскольку ему интересны только победы. Об этом 17-летний пловец заявил журналистам после соревнований.

Минаков стал вторым на дистанции 100 м баттерфляем с результатом 50,83 секунды, победил американец Калеб Дрессел (49,66), для которого эта золотая медаль стала пятой на турнире.

"Тяжело что-либо говорить, когда с тобой в заплыве плывет человек со временем 49,66. Любой на моем месте порадовался бы, но я лишь хочу проанализировать ошибки и составить этому человеку конкуренцию. Если бы сегодня я даже не сделал ни одной ошибки, нужно еще отрабатывать повороты, старты и выходы из воды, и уже тогда можно конкурировать с ним", - сказал Минаков.

"Рад ли я? Может, я еще не осознал происходящего, но мой первый тренер говорил, что для спортсмена должно быть только одно место - первое. Будь то чемпионат России среди юниоров или чемпионат мира, нужно бороться за золото. Серебро тоже хорошо, но я спокоен", - добавил он.

Дрессел в пятницу обновил мировой рекорд десятилетней давности, который принадлежал 23-кратном олимпийскому чемпиону Майклу Фелпсу. "Фелпс или Дрессел? Меня больше впечатляет Дрессел - за счет его выходов, настроя перед дистанцией. У меня одно лишь уважение к нему, как и к Фелпсу", - сказал Минаков.

Российский пловец отметил, что настраивается хорошо подготовиться к Олимпийским играм 2020 года, чтобы побороться с американцем за золото.