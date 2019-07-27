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Футбол в России

Гендиректор "Крыльев Советов" считает, что в матче с "Уфой" команде не хватило реализации

Самарский клуб в матче третьего тура чемпионата России проиграл со счетом 1:2

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Крылья Советов" Виталий Шашков считает, что команде в матче третьего тура чемпионата России против "Уфы" не хватило сыгранности и реализации моментов. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Крылья Советов" в субботу на выезде проиграли "Уфе" со счетом 1:2. Для команды из Самары это поражение стало вторым в трех матчах нового розыгрыша Российской премьер-лиги.

"Не хватило голов, - сказал Шашков. - Было желание, была самоотдача. Первый тайм, возможно, сыграли осторожно, но это уже к тренеру вопрос, а второй тайм - вы все сами видели. Команда притирается, пришло много новых игроков (летом состав "Крыльев" пополнили 10 игроков, при этом покинули команду 15 футболистов - прим. ТАСС)".

"Игрой можно быть довольным, когда есть результат. Когда его нет, о чем говорить. Уверен, все придет", - добавил гендиректор самарского клуба.

В четвертом туре "Крылья Советов" на своем поле сыграют с серебряным призером чемпионата России - 2018/19 "Локомотивом". Игра состоится 3 августа, начало встречи - 16:30 мск.

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