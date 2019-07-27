Пловец Морозов не склонен оправдывать кармой череду четвертых мест на чемпионатах мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Олимпийский призер Владимир Морозов не склонен винить судьбу в том, что он уже третий чемпионат мира подряд становится четвертым на дистанции 50 м вольным стилем. Об этом он заявил журналистам после соревнований в южнокорейском Кванджу.

Морозов в финале на дистанции 50 м кролем выступал в субботу. Четвертым он был два года назад, на чемпионате мира в Будапеште, и четыре года назад, на чемпионате мира в Казани.

"Либо карма, либо надо просто побольше тренироваться. Скорее всего, второе, - сказал Морозов. - Я тренируюсь нормально, но соперники, видимо, тренируются чуть побольше. В который раз уже проигрываю, не хочется, чтобы так же было на Олимпиаде".

Спортсмен отметил, что при подготовке к Олимпийским играм 2020 года в Токио он сконцентрируется именно на дистанции 50 м вольным стилем. "Однозначно, 50, но и "сотню" будем готовить - для эстафеты, подводить команду не хочется", - рассказал он.

27-летний Морозов является пятикратным призером чемпионатов мира, при этом личная медаль у него только одна - на дистанции 50 м в 2013 году он завоевал серебро. В Кванджу он стал вторым в составе российской команды в кролевой эстафете 4 по 100 м.