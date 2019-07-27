Гендиректор ФК "Уфа": победа над "Крыльями Советов" поможет наладить психологию игроков

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Психологическое состояние игроков футбольного клуба "Уфа" улучшится благодаря победе над "Крыльями Советов" в матче третьего тура чемпионата России. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

"Уфа" в субботу на своем поле со счетом 2:1 обыграла "Крылья Советов". Для команды эта победа стала первой в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

"Нервная игра. Думаю, что в первом тайме мы ее полностью контролировали, хорошо играли и могли забить еще, - сказал Газизов. - Второй тайм - это психология. Пытались сыграть на удержание счета и дали "Крыльям" выглядеть предпочтительнее после перерыва".

"Первый тайм был почти что образцовый - играли хорошо. Но такой же первый тайм мы выдали и против "Краснодара" ("Уфа" вела со счетом 2:0, но проиграла 2:3 - прим. ТАСС). Здесь нам повезло больше, поэтому приобрели три очка. Будем прибавлять - важно, что есть победа, а психология будет налаживаться", - добавил он.

Газизов также поздравил болельщиков клуба с победой. "Они пришли поддержать команду, думаю, что это был важнейший фактор", - отметил он.

В четвертом туре "Уфа" на выезде сыграет с дебютантом премьер-лиги "Сочи". Матч состоится 4 августа.