Чемпион мира по боксу Ковалев отказался от поединка с Альваресом ради боя с Ярдом

ТАСС, 27 июля. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев отказался от поединка с чемпионом мира в средней весовой категории по трем престижным версиям мексиканцем Саулем Альваресом ради боя с британцем Энтони Ярдом. Об этом Ковалев написал в Instagram.

"Пару дней назад команда мексиканского чемпиона Сауля Альвареса вернулась к столу переговоров с очень жирным предложением провести бой со мной за мой титул WBO в полутяжелом весе, - написал 36-летний Ковалев. - Я лично отказался от этого заманчивого предложения, так как не могу вас подвести и отказаться от боя в Челябинске против Ярда. Для себя решил так, раз Альварес так сильно хочет со мной боксировать, то подождет, молодой еще, время есть, а я пока закончу начатое дело".