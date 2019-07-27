Чемпион мира по боксу Ковалев отказался от поединка с Альваресом ради боя с Ярдом

ТАСС, 27 июля. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев отказался от поединка с чемпионом мира в средней весовой категории по трем престижным версиям мексиканцем Саулем Альваресом ради боя с британцем Энтони Ярдом. Об этом Ковалев написал в Instagram.
"Пару дней назад команда мексиканского чемпиона Сауля Альвареса вернулась к столу переговоров с очень жирным предложением провести бой со мной за мой титул WBO в полутяжелом весе, - написал 36-летний Ковалев. - Я лично отказался от этого заманчивого предложения, так как не могу вас подвести и отказаться от боя в Челябинске против Ярда. Для себя решил так, раз Альварес так сильно хочет со мной боксировать, то подождет, молодой еще, время есть, а я пока закончу начатое дело".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Совсем скоро друзья, на Родине, в родном для меня городе, пройдёт моя обязательная защита, принадлежащего мне титула чемпиона мира по версии WBO Пару дней назад команда мексиканского чемпиона Сауля «Канело» Альвареса, вернулась к столу переговоров к нам с очень жирным предложением, провести бой со мной за мой титул WBO в полутяжёлом весе. Я лично отказался от этого заманчивого предложения, так не могу вас подвести и отказаться от боя в Челябинске против Ярда. Для себя решил так, раз Канело так сильно хочет со мной боксировать, то подождёт, молодой ещё, время есть)) А я пока закончу начатое дело, в котором хочется порадовать вас таким большим боем в нашем родном Че Я хочу вас всех поблагодарить за активность, которую вы проявляете к этому бою#КовалёвЯрд, что все места в арене «ТРАКТОР» почти уже распроданы Ох, будет жарко До встречи в Чё, если чё #KRUSHER #Ковалёв #защитатитулаWBO #победа #крашер #Челябинск #бокс #Россия
Бой Ковалев - Ярд пройдет 24 августа в Челябинске. На счету Ковалева 33 победы, (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. 27-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.
В активе 29-летнего Альвареса 55 поединков, в которых он одержал 52 победы (35 нокаутом), потерпел одно поражение, еще два боя завершились вничью. За карьеру мексиканец побеждал таких известных боксеров, как пуэрториканец Мигель Котто, мексиканц Хулио Сезар Чавес, американцы Шейн Мосли и Дэниэл Джейкобс, а также казахстанец Геннадий Головкин (соперники проводили два боя, первый завершился ничейным результатом). Единственное на текущий момент поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.