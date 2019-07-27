Кононов извинился перед болельщиками "Спартака" за поражение от "Тамбова"

ТАСС, 27 июля. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов извинился перед болельщиками за поражение от "Тамбова" в гостевом матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова специалиста приводит пресс-служба "Спартака".

Встреча "Тамбова" и "Спартака" состоялась в субботу в Саранске, "Тамбов" был номинальным хозяином поля. Матч завершился поражением "Спартака" со счетом 0:2, для "Тамбова" эта победа стала первой в сезоне.

"Поздравляю "Тамбов" с победой, мы упустили много шансов и проиграли, - сказал Кононов. - Это тяжелое поражение, хочу принести болельщикам извинения за результат. Будем бороться в следующей игре, это станет большим стимулом для нас. Ответственность в первую очередь беру на себя, игроки выполняли то, что я требовал, но удача от нас отвернулась".

В ходе матча болельщики "Спартака" выражали недовольство работой Кононова и призывали его уйти в отставку. Тренер отметил, что понимает разочарование поклонников московской команды. "Я понимаю болельщиков, которые выражают недовольство, ответственность за проигрыш всегда ложится на тренера, и такое поражение - серьезное испытание, - сказал он. - Моя мотивация - выигрывать, мы строим новую команду, несколько человек нас уже покинули, мы продолжаем работать над тем, чтобы усилить состав".

"Спартак" набрал четыре очка после трех матчей, в активе "Тамбова" три балла.

В четвертом туре "Спартак" дома сыграет с московским "Динамо" 3 августа. "Тамбов" примет тульский "Арсенал" 4 августа.