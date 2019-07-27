Глава Департамента спорта Москвы отметил посещаемость матчей отбора ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев считает высокой посещаемость матчей европейского отборочного турнира чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом он сообщил журналистам.

В субботу состоялся финальный матч турнира, в котором сборная России победила итальянцев со счетом 7:1. Соревнования прошли в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". Самым ценным игроком турнира стал россиянин Юрий Крашенинников, лучшим голкипером - вратарь российской сборной Максим Чужков.

"Наверное, об организации турнира стоит судить участникам, гостям и зрителям турнира, но нам действительно приятно, что трибуны практически каждый день были полные, - сказал Кондаранцев. - Сегодня погода подарила нам действительно летний, пляжный день. Очень доволен организацией и результатом, поздравляю нашу сборную и надеюсь, что они достойно выступят на чемпионате мира в Парагвае и, безусловно, будем стремиться к тому, чтобы завоевать право проведения чемпионата мира по футболу 2021 года в России и, надеемся, в Москве (ранее Российский футбольный союз объявил о том, что Москва подаст заявку на право провести турнир - прим. ТАСС)".

Также Кондаранцев отметил необходимость наличия закрытой инфраструктуры для проведения соревнований. "После определенной реконструкции на этом стадионе пройдут два волейбольных турнира, после этого его разберут, - сказал он. - Пляжные виды спорта развиваются, и в Москве в частности, мы думаем о том, чтобы город имел стационарный стадион, погодные условия в России такие, что необходимо иметь пляжную инфраструктуру закрытого типа, чтобы мы могли иметь возможность проводить как тренировочные мероприятия, так и соревнования".

От Европы путевки на чемпионат мира завоевали команды России, Италии, Белоруссии, Швейцарии и Португалии. Также на мировое первенство от зоны Южной Америки отобрались сборные Парагвая (хозяева турнира), Бразилии и Уругвая, от Азии - команды Японии, Омана и ОАЭ, от Африки - Нигерии и Сенегала, от Северной и Центральной Америки - сборные Мексики и США и от Океании - команда Таити.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Асунсьоне.