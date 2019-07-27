Песок в "Луже". Россияне выиграли европейский отборочный турнир на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России завоевала путевку на мировое первенство еще в пятницу, а в субботу порадовала болельщиков, пришедших на арену в спорткомплекс "Лужники", победой над итальянцами в финале

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Италии в финале европейского квалификационного турнира на чемпионат мира. Национальная команда напрямую вышла на мировое первенство, которое пройдет ближайшей осенью в Парагвае.

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Соревнования прошли в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". Ежедневно матчи сборной проходили при полных трибунах. На финальную игру против сборной Италии сумели попасть не все болельщики: стюарды на входе сообщали, что свободных мест нет. Сборная России добилась путевки на чемпионат мира, который пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря, благодаря пятничной победе в матче против команды Испании (6:1). Также от Европы путевки на чемпионат мира завоевали команды Италии, Белоруссии, Швейцарии и Португалии. Для белорусов грядущий чемпионат мира станет первым в истории. Также на мировое первенство от зоны Южной Америки отобрались сборные Парагвая (хозяева турнира), Бразилии и Уругвая, от Азии - команды Японии, Омана и ОАЭ, от Африки - Нигерии и Сенегала, от Северной и Центральной Америки - сборные Мексики и США, от Океании - команда Таити. На домашнем турнире российская сборная не давала болельщикам поводов для волнения: команда доминировала в каждом матче, показывая результативную игру в атаке и не позволяя противникам разгуляться у своих ворот. На первом групповом этапе сборная России заняла первое место в группе А, одержав три победы в трех матчах над командами Венгрии, Германии и Эстонии. Далее россияне в стыковом матче обыграли команду Молдавии и вышли во второй групповой этап, где обыграли швейцарцев, азербайджанцев и испанцев, которые в итоге не смогли выйти на чемпионат мира. Сборная России пропустила прошлое мировое первенство, но теперь двукратные чемпионы мира отправятся в Парагвай в статусе одного из фаворитов турнира. Сила сборной России в подготовке и болельщиках Защитник сборной Юрий Крашенинников отметил, что россияне сумели разгромить всех соперников благодаря серьезной подготовке к матчам. "Мы победили при своих болельщиках, это самое важное. Наша сила в подготовке: тренерский штаб очень серьезно разбирал всех соперников, плюс у нас были серьезные сборы, мы много турниров сыграли этим составом, все это дало такой результат. Турнир в Москве прошел превосходно, как и всегда, по организации вопросов нет", - сказал Крашенинников ТАСС.

Футболист был назван самым ценным игроком турнира. "Я бы каждому из нашей команды отдал этот приз, все достойны: тренерский, медицинский штабы, все отработали на 100%. Всем большое спасибо, особенно болельщикам, которые нас поддерживали", - подчеркнул Крашенинников. Нападающий национальной команды Борис Никоноров выделил болельщиков сборной, которые помогли выиграть турнир. "Это очень круто, что мы здесь разгромили всех соперников, я невероятно счастлив за команду, страну, за каждого болельщика и семью. Мы всех обыграли благодаря единству внутри команды, и, конечно, помог стадион в центре Москвы: у себя дома при родных болельщиках всех разорвали. Я уверен, что болельщики - 50 процентов нашего успеха", - сказал Никоноров. Главный тренер национальной сборной Михаил Лихачев подчеркнул, что россияне показали на турнире образцово-показательную игру. "Мы выдохнули еще вчера, когда официально оформили путевку в Парагвай, сегодня уже матч был не с таким грузом ответственности, просто хотелось порадовать наших болельщиков хорошей игрой, к счастью, получилось, я думаю, что все остались довольны. Сборная России на этом турнире показала образцово-показательный футбол и, на мой взгляд, полностью реабилитировалась за неудачу в Минске (на Европейских играх сборная России заняла шестое место - прим. ТАСС)", - сказал Лихачев. Также Лихачев отметил игру вратаря российской сборной Максима Чужкова, признанного лучшим голкипером турнира, в рамках европейской квалификации Чужков забил пять голов. "Я позволяю ему это, но я бы отметил прежде всего его сильную игру на линии ворот, - сказал тренер. - Всегда говорю, что вратарь должен оставаться прежде всего вратарем, его атакующие навыки прекрасны, он очень здорово контролирует игру, здорово умеет пробить и отдать передачу, но он на этом турнире здорово сыграл именно на линии ворот, и меня это не может не радовать, у него была неприятная травма на стыке мая-июня, к счастью, сейчас он восстановился". Репетиция перед возможным ЧМ в России В конце июня РФС объявил о том, что Москва подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Заявка Москвы была одобрена на заседании исполкома РФС. Правительство РФ поддержало заявку, рекомендовав РФС отправить в Международную федерацию футбола (ФИФА) комплект заявочных документов.