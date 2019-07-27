СМИ: чемпион мира немец Шюррле будет получать в "Спартаке" €3,5 млн в год

ТАСС, 28 июля. Футболист дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, который становился чемпионом мира в составе сборной Германии в 2014 году, будет зарабатывать в московском "Спартаке" €3,5 млн в год. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации издания, клубы уже договорились между собой, теперь 28-летний немец должен согласовать со "Спартаком" детали личного контракта. "Боруссия" готова расстаться с футболистом за €7-8 млн, Шюррле переходил в дортмундский клуб из немецкого "Вольфсбурга" за €30 млн. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €12 млн.