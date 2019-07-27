СМИ: чемпион мира немец Шюррле будет получать в "Спартаке" €3,5 млн в год

ТАСС, 28 июля. Футболист дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, который становился чемпионом мира в составе сборной Германии в 2014 году, будет зарабатывать в московском "Спартаке" €3,5 млн в год. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По информации издания, клубы уже договорились между собой, теперь 28-летний немец должен согласовать со "Спартаком" детали личного контракта. "Боруссия" готова расстаться с футболистом за €7-8 млн, Шюррле переходил в дортмундский клуб из немецкого "Вольфсбурга" за €30 млн. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €12 млн.
В прошлом сезоне Шюррле выступал за английский "Фулхэм" на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, в которых отличился шесть раз. До этого, помимо "Боруссии" и "Вольфсбурга", играл за немецкие "Майнц" и "Байер" (Леверкузен), а также за английский "Челси". В составе "Вольфсбурга" он становился победителем Кубка Германии (2015) и Суперкубка Германии (2016), вместе с "Боруссией" выиграл Кубок Германии (2017), выступая за "Челси", стал победителем чемпионата Англии (2015) и обладателем Кубка лиги (2015).
За сборную Германии Шюррле провел 57 матчей, в которых отличился 22 раза и сделал семь результативных передач. Он провел шесть встреч на чемпионате мира 2014 года, забил три мяча и сделал две голевые передачи, включая дубль в ворота сборной Бразилии в полуфинале (7:1) и голевой пас в финале чемпионата мира, в котором немцы победили аргентинцев (1:0 доп. вр.). Также в составе сборной он становился бронзовым призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.