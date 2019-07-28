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Футбол в России

Гендиректор "Зенита": матч с "Оренбургом" показал, что на классе побеждать в РПЛ нельзя

Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу на выезде со счетом 2:0
Генеральный директор ФК "Зенит" Александр Медведев Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС/
Описание
Генеральный директор ФК "Зенит" Александр Медведев
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС/

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и "Оренбургом" показал, что фавориты не могут одерживать победы на одном классе. Таким мнением с ТАСС в воскресенье поделился генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

В воскресенье "Зенит" в гостях обыграл "Оренбург" со счетом 2:0. Голами отметились форварды Сердар Азмун (1-я минута) и Артем Дзюба (55, с пенальти).

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"Оренбург" - очень хорошая команда, неслучайно в прошлом сезоне они поднялись так высоко, им удалось сохранить костяк команды, тренер Владимир Федотов систематически работает. "Зениту" удалось забить почти рекордный быстрый гол, но если бы Азмун реализовал еще и второй шанс, то игра на этом бы закончилась. Но разрыв был минимальным, и "Оренбург" создал за игру четыре стопроцентных момента, но Андрей Лунев (вратарь "Зенита") показал блестящую игру, сделал три спасения. Поэтому игра получилась очень интересная, думаю, публике было очень интересно", - заявил Медведев.

"Это еще одно подтверждение, что за счет класса в нашей лиге выиграть невозможно, надо бороться, играть, и "Зенит" продемонстрировал те качества, которые привели к победе, у команды тоже было достаточно острых моментов", - добавил он.

Главный арбитр матча Сергей Карасев назначил в ворота хозяев пенальти на 54-й минуте из-за того, что мяч после удара игрока петербуржцев Дениса Терентьева попал в руку защитника "Оренбурга" Савелия Козлова, находившегося в штрафной площади. На 83-й минуте после исполнения штрафного удара мяч попал в руку полузащитника "Зенита" Вилмара Барриоса, который находился в штрафной площади, но Карасев не стал назначать пенальти. По мнению Медведева, делать выводы по спорным судейским решениям, принятым арбитром, должны делать компетентные органы.

"Что касается пенальти в ворота "Оренбурга", по старым временам я помню - если рука согнута в локте, то нижняя ее часть должна быть прижата. Если что-то изменилось, пускай специалисты прокомментируют, плечевая часть была прижата, а нижняя - не была прижата. С этой точки зрения, выглядит так, что пенальти назначен правильно. По поводу якобы неназначенного пенальти в ворота "Зенита", я не пересматривал эпизод, надо посмотреть", - сказал гендиректор петербургского клуба.

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