Гончаренко: вынужденные замены повлияли на игру ЦСКА в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вынужденные замены из-за травм в составе ЦСКА повлияли на игру команды в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива". Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте с пенальти забил форвард армейцев Федор Чалов. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый удар после использования системы видеоассистента рефери (VAR). В первом тайме система была впервые применена в матче РПЛ, когда мяч в штрафной площади "Локомотива" попал в руку защитника гостей Дмитрия Живоглядова. После просмотра повтора Безбородов не стал назначать пенальти. На 33-й минуте встречи из-за травмы поле покинул защитник ЦСКА Виктор Васин.

"Это наша молодежь, мы можем играть по-разному: не собирались проседать, но "Локомотив" поддавил, и психология сыграла свою роль, - сказал Гончаренко. - Конечно, вынужденные замены повлияли на игру, потому что и Влашич просил замену, и Чалов. Нам как раз не хватало две замены, чтобы освежить игру. Но, думаю, что ничего серьезного с Васиным нет".

"В таких матчах и создается психология, получаешь уверенность коллектива. Конечно, напряжение было, все устали, любое давление было опасно. Пенальти в нашу пользу мы всегда оцениваем положительно. Но я не понимаю, почему при первом видеопросмотре, когда технический брак в штрафной, это не пенальти", - заключил Гончаренко.

В четвертом туре ЦСКА на выезде сыграет с казанским "Рубином", матч пройдет 4 августа.