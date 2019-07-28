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Футбол в России

Игнатьев: "Локомотив" наиграл на ничью в матче чемпионата России по футболу с ЦСКА

Армейцы добились победы над железнодорожниками со счетом 1:0

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Игра третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Локомотивом" и ЦСКА была ничейной. Такое мнение журналистам высказал защитник железнодорожников Владислав Игнатьев.

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В воскресенье ЦСКА дома обыграл "Локомотив" со счетом 1:0.

"В дерби всегда сложно играть, это был непростой матч, в котором никто не хотел уступать, считаю, сегодня была ничейная игра. В конце второго тайма гол [в ворота ЦСКА] назревал, но закончилось время, надо было изначально так играть. Тяжело было всем забивать, поэтому и мало моментов. Это начало сезона, еще разыграемся", - заявил Игнатьев.

"Локомотив" после трех туров набрал четыре очка и занимает восьмое место. В активе ЦСКА шесть очков, команда располагается на пятом месте. В следующем туре "Локомотив" 3 августа в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов", днем позднее ЦСКА в Казани встретится с "Рубином".

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