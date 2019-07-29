Эксперт: ЦСКА полностью переиграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

ЦСКА в воскресенье обыграл "Локомотив" со счетом 1:0. Единственный мяч красно-синие забили с пенальти, который был назначен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Одиннадцатиметровый реализовал лучший бомбардир прошлого розыгрыша чемпионата России Федор Чалов.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба ЦСКА одержали заслуженную победу над "Локомотивом" в матче третьего тура чемпионата России, полностью переиграв соперника. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборной России Андрей Соломатин, в разные годы выступавший за армейцев и железнодорожников.

"ЦСКА по делу победил, полностью переиграл "Локомотив", хоть у команды особо не было моментов. У соперника тоже - можно вспомнить разве что удар Алексея Миранчука. Не более того", - сказал Соломатин.

Бывший защитник полагает, что судейская бригада Владислава Безбородова приняла правильное решение, не назначив пенальти в начале первого тайма, когда мяч попал в руку игроку обороны железнодорожников Дмитрию Живоглядову. "Если пять судей увидели, что нет пенальти, значит его нет. VAR - это тоже отчасти человеческий фактор, но теперь у судей есть возможность перепроверить момент. Бесспорно, с введением VAR станет меньше споров", - отметил он.

По итогам дерби Соломатин выделил защитника ЦСКА Марио Фернандеса, который получил приз лучшему футболисту встречи по версии Российской премьер-лиги и полузащитника Николу Влашича. По его мнению, команда Виктора Гончаренко будет прибавлять от матча к матчу. "Естественно, ЦСКА по силам побороться за чемпионство, задача - только первое место. Главные конкуренты - "Зенит" и "Краснодар", - резюмировал бывший защитник сборной России.

На данный момент ЦСКА с шестью очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" с четырьмя баллами располагается на восьмой позиции. В четвертом туре 4 августа армейцы в Казани сыграют с "Рубином", "Локомотив" днем ранее в Самаре встретится с "Крыльями Советов".