Притирка VAR. ЦСКА обыграл "Локомотив" благодаря помощи видеоассистента рефери

Согласно концепции Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ), видеоассистент рефери будет использоваться в одном или нескольких матчах тура вплоть до зимнего перерыва. Полная интеграция системы запланирована на весну, когда будет построен центр VAR. РФС выбрал столичное дерби в качестве матча, где будет использоваться система VAR в третьем туре, прошедшая игра дала большую пищу для размышлений касательно принципов работы и перспектив видеоассистента в национальном первенстве.

В этом матче арбитр впервые воспользовался помощью видеоассистента в матче РПЛ. Во втором туре технология дебютировала в лиге в онлайн-режиме во встрече "Динамо" - "Рубин", но главный судья ни разу не использовал ее.

Более 27 тыс. зрителей перед началом встречи стали свидетелями того, как игроки ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес, полузащитник Никола Влашич и форвард Федор Чалов из рук генерального секретаря РФС Александра Алаева получили награды за попадание в список 33-х лучших футболистов России прошлого сезона. Сам матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае. После стартового свистка ЦСКА взял мяч под контроль и ничего не давал сделать в атаке "Локомотиву", обескровленному из-за потери одного из лидеров - Антона Миранчука. В глаза бросалось большое количество брака у красно-зеленых, подопечные Юрия Семина также часто проигрывали единоборства и нарушали правила.

Течение игры, которая проходила в целом без опасных моментов у ворот, на девятой минуте оживил эпизод в штрафной площади "Локомотива", когда защитник гостей Дмитрий Живоглядов при неудачной обработке угодил мячом себе в руку. Безбородов в такой ситуации прибегнул к помощи VAR, и, руководствуясь новой трактовкой игры рукой в штрафной, не стал ставить пенальти и назначил "спорный мяч", так как нарушением не считается момент, если мяч касается руки футболиста непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу), в том числе и от другого игрока, который находится рядом. Но уже через полчаса пенальти при содействии видеоассистента рефери в ворота "Локомотива" все-таки был назначен после того, как защитник "Локомотива" Серкейра Мурило неаккуратно сыграл против Чалова, сам же Чалов и реализовал одиннадцатиметровый удар. "Локомотив" впоследствии ничего не смог сделать, не помог даже выход свежего нападающего Федора Смолова, и красно-зеленые потерпели первое поражение в сезоне.

На 33-й минуте встречи из-за травмы поле покинул защитник ЦСКА Виктор Васин. После матча главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявил, что футболист, скорее всего, не получил серьезного повреждения. Лучшим игроком встречи был признан защитник ЦСКА Марио Фернандес. ЦСКА впервые победил "Локомотив" за последние пять матчей в рамках РПЛ, предыдущую победу армейцы одержали 26 апреля 2017 года (4:0).

Вопросы к судьям все равно останутся

После матча система VAR стала самой обсуждаемой темой. Обе стороны отметили, что ее использование положительно скажется на качестве судейства, однако добавили, что матчи не должны прерываться на долгие паузы, во время которых судья общается со своими помощниками и смотрит видеоповторы. Вопросы вызывает и то, какие моменты просматривает арбитр. В концовке матча Смолов упал в штрафной площади ЦСКА, но Безбородов не стал прибегать к помощи видеоассистента.

"Хорошо, что VAR появился, тем не менее сегодня игра показала, что появление VAR не исключает комментариев в адрес работы судейской бригады. Нам кажется, что пенальти на Смолове был, если пользоваться VAR опять-таки. Непонятно, почему мы в одном случае пользуемся VAR, а в другом нет", - заявил ТАСС генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.