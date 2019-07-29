Гендиректор "Зенита": матч с "Оренбургом" сложился непросто, несмотря на быстрый гол

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Матч третьего тура чемпионата России по футболу против "Оренбурга" сложился для "Зенита" непросто, несмотря на то что команда из Санкт-Петербурга открыла счет уже на первой минуте. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Зенит" в воскресенье на выезде обыграл "Оренбург" со счетом 2:0, авторами голов стали нападающие Сердар Азмун (1-я минута) и Артем Дзюба (55, с пенальти). После трех туров действующий чемпион России с девятью очками единолично занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке "Ростов" на два очка.

"Мы удовлетворены тем, что набрали девять очков из девяти, - сказал Медведев. - Особенно на фоне того, что старт сезона после чемпионства очень непрост - можно посмотреть на "Локомотив", который на старте прошлого сезона в трех турах не мог выиграть. С другой стороны, мы видим, что каждый соперник выходит на "Зенит" с особенным настроем, что неудивительно - против чемпионов всегда играют с удвоенной отдачей и энергией".

"Все три матча были непростыми. С "Оренбургом" даже быстрый гол не сделал игру легче, этот клуб не случайно в прошлом сезоне занял седьмое место", - добавил он.

Говоря о матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара", который состоится 3 августа в Санкт-Петербурге, генеральный директор "Зенита" выразил уверенность в том, что игра с бронзовым призером сезона-2018/19 будет интересной. "Можно вспомнить матч второго круга, который был не только лучшим матчем прошлого сезона, но и, может быть, последних пяти лет ("Зенит" одержал победу со счетом 3:2, забив победный мяч в компенсированное ко второму тайму время - прим. ТАСС). Клуб хоть и расстался с парой легионеров, но подписал новых. Последняя игра была примером того, как они двигаются и атакуют (краснодарцы на своем поле со счетом 3:0 победили "Сочи" - прим. ТАСС)", - отметил Медведев.