Спорные судейские решения приносят победу. "Зенит" в гостях обыграл "Оренбург"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" одержал гостевую победу со счетом 2:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга". В составе "Зенита" гол на 11-й секунде матча забил Сердар Азмун, еще один мяч на счету Артема Дзюбы, реализовавшего пенальти на 55-й минуте встречи. Матч проходил на стадионе "Газовик", хотя проведение первой домашней игры оренбургского клуба в сезоне-2019/20 на домашней арене было под вопросом, так как стадион ранее не смог пройти процедуру лицензирования. 24 июля спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин сообщил ТАСС, что после проверки стадиона комиссией РПЛ лига одобрила проведение матча на "Газовике".

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов сделал изменение в основном составе по сравнению с матчем второго тура против ЦСКА (1:2). Автор единственного гола "Оренбурга" в Москве полузащитник Никита Маляров не вышел на поле в матче с "Зенитом", на его позиции играл нападающий Андрей Чуканов, что говорило об изменении планов Федотова в пользу атакующего футбола. Наставник "Зенита" Сергей Семак с первых минут выпустил Артема Дзюбу, россиянин начинал матч с "Сочи" на скамейке запасных. А вот полузащитника Александра Ерохина Семак посадил на скамейку, игрок вышел в матче с "Оренбургом" только в середине второго тайма. В матче принимал участие бывший игрок "Оренбурга" Алексей Сутормин, который в летнее трансферное окно присоединился к "Зениту" и вызвал волну обсуждений в футбольных кругах. В конце июня 25-летний Сутормин перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин", а уже 8 июля "Рубин" объявил о трансфере полузащитника в "Зенит". В составе "Оренбурга" в сезоне-2018/19 Сутормин в 31 матче во всех турнирах забил девять мячей и отдал две результативные передачи. В рамках РПЛ команды встречались пять раз, во всех матчах сильнее оказывался "Зенит" (1:0, 1:0, 2:1, 3:1, 2:0). Клуб из Санкт-Петербурга является единственной командой чемпионата России, у которой "Оренбург" не может отнять очки. Доминирование "Оренбурга" Едва главный арбитр встречи Сергей Карасев дал стартовый свисток, как уже на 11-й секунде нападающий "Зенита" Сердар Азмун после передачи от Дзюбы поразил ворота Александра Довбни. Этот гол стал самым быстрым в истории выступлений петербургского клуба в чемпионатах России, Азмун побил рекорд Алексея Ионова, который забил в 2012 году на 12-й секунде матча. Быстрее Азмуна в чемпионатах России забивали только нападающий ярославского "Шинника" Алексей Бычков в ворота "Ротора" в августе 1999 года (девятая секунда) и форвард московского "Спартака" Эммануэль Эменике, отличившийся в матче с владикавказской "Аланией" в первом туре сезона-2012/13 на 10-й секунде.

Быстрый гол в матче взбодрил игроков "Оренбурга", и футболисты побежали в атаку сравнивать счет. Хозяева были близки к голу уже на пятой минуте встречи, но великолепную реакцию после удара головой нападающего Джордже Деспотовича продемонстрировал Андрей Лунев. Ответ "Зенита" последовал через 15 минут, когда Азмун после передачи Магомеда Оздоева вышел один на один с Довбней, но мяч угодил в штангу. "Оренбург" окончательно перехватил преимущество к середине первого тайма, создавая много моментов. Но плохая реализация, игра Лунева и невезение не позволяли мячу оказаться в воротах. "Где-то поторопились, где-то не хватило мастерства, где-то Лунев хорошо сыграл - здесь очень много факторов, которые помешали нам забить", - сказал ТАСС после игры член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин. "Зенит" редко отвечал достойными атаками, из опасного можно вспомнить дальний удар Ярослава Ракицкого в верхний угол, но Довбня был на месте. По-настоящему голевой момент у "Оренбурга" пришелся на концовку первого тайма. Лунев отразил сильный удар хорватского полузащитника Даниэля Мишкича, после чего мяч отскочил к полузащитнику Сергею Терехову, которому оставалось лишь переправить мяч в пустые ворота, но игрок промахнулся. Спорные решения Карасева Второй тайм начался с атак "Зенита", которые не приводили к опасным ситуациям. Но на 53-й минуте матча Карасев назначил пенальти в ворота "Оренбурга", после того как мяч после удара игрока петербуржцев Дениса Терентьева попал в руку защитника "Оренбурга" Савелия Козлова, находившегося в штрафной площади. Пенальти реализовал Артем Дзюба, сделав счет 2:0. Назначение 11-метрового вызвало немало обсуждений. Например, бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд поддержал решение Карасева, заявив, что у игрока "Оренбурга" была выставлена рука под удар. "Это было неестественное положение руки, так что пенальти назначен верно", - отметил он. Противоположной позиции придерживается бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов: "В этом эпизоде не было пенальти - рука прижата к туловищу, находится в естественном положении, игрок "Оренбурга" не увеличивал зону обороны". Пропущенный второй мяч погасил атакующий пыл игроков "Оренбурга", и опасных моментов у ворот гостей стало возникать все меньше и меньше, "Зенит" же играл от обороны, пытаясь найти свои моменты на контратаках. На 72-й минуте Ерохин отправил мяч в сетку ворот Довбни, но гол не был засчитан из-за офсайда. Спустя минуту нападающий хозяев Джоэль Фамейе имел прекрасную возможность поразить ворота Лунева с убойной позиции, но мяч слетел с ноги ганского футболиста. А уже на 75-й минуте капитан "Зенита" Бранислав Иванович спас свою команду от неминуемого гола, заблокировав удар Евгения Болотова с линии вратарской.