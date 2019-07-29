Президент "Оренбурга": клуб выполнил все требования РПЛ, касающиеся домашнего стадиона

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Оренбург" отреагировал на замечания к стадиону "Газовик" от Российской премьер-лиги (РПЛ) и устранил все нарушения регламента. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Владимир Кияев.

Перед началом сезона стадион, на котором "Оренбург" проводит домашние матчи, не смог пройти лицензирование для проведения матчей чемпионата России. 25 июля Российский футбольный союз (РФС) в виде исключения одобрил проведение игры третьего тура "Оренбург" - "Зенит" (0:2) на арене "Газовик".

"Все замечания со стороны Российской премьер-лиги устранены, - сказал Кияев. - Не думаю, что будут какие-то основания для того, чтобы проводить игры на другой арене. Все недочеты исправлены досрочно".

"Основное замечание было к освещению. Сейчас оно даже превосходит минимально необходимое. Требование - 1400 люкс, а у нас - 1600", - отметил президент клуба.

Следующий домашний матч "Оренбург" проведет в рамках пятого тура чемпионата России 10 августа. Матч против дебютанта премьер-лиги "Тамбова" начнется в 14:00 мск.