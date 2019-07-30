Голодец возглавила координационный совет чемпионата мира - 2022 по волейболу

ТАСС, 30 июля. Вице-премьер РФ Ольга Голодец назначена на пост председателя координационного совета чемпионата мира 2022 года по волейболу среди мужских команд в России. Соответствующий проект документа опубликован во вторник на федеральном портале правовой информации.

В координационный совет входят 23 человека, заместителем председателя оргкомитета назначен министр спорта РФ Павел Колобков. Ранее сообщалось, что координационный совет будет образован для общего управления подготовкой и проведения мирового первенства 2022 года.

Решение отдать России право проведения чемпионата мира было принято в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола. Турнир пройдет в десяти российских городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В мае стало известно, что матчи чемпионата мира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе, еще два города определятся позднее. Мужской чемпионат мира по волейболу Россия примет впервые, в СССР он проходил дважды - в 1952 и 1978 годах.

Сборная СССР шесть раз завоевывала золотые медали чемпионатов мира, лучший результат российской команды - серебро 2002 года.