Сальников намерен обратиться к Собянину с просьбой построить олимпийский бассейн в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников намерен обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой рассмотреть вопрос строительства в столице олимпийского плавательного бассейна (50-метрового). О необходимости строительства бассейна в Москве он заявил на пресс-конференции, посвященной окончанию чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу.

В апреле бассейн спортивного комплекса "Олимпийский", который в последние годы принимал этап Кубка мира и чемпионат России, был закрыт на реконструкцию. Другой площадки для проведения таких соревнований в Москве нет.

"Теперь в Москве, в столице нет бассейнов для проведения крупнейших турниров по плаванию, и это большая проблема. Хочу обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой рассмотреть этот вопрос. При встрече я готов аргументированно изложить необходимость строительства бассейна в Москве", - сказал Сальников.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу российская сборная по плаванию завоевала рекордное для себя число медалей - 16 (три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых).