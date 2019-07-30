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Летние олимпийские виды спорта

Сальников намерен обратиться к Собянину с просьбой построить олимпийский бассейн в Москве

После закрытия в апреле "Олимпийского" в столице не осталось площадок для проведения крупнейших турниров по плаванию

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников намерен обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой рассмотреть вопрос строительства в столице олимпийского плавательного бассейна (50-метрового). О необходимости строительства бассейна в Москве он заявил на пресс-конференции, посвященной окончанию чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу. 

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В апреле бассейн спортивного комплекса "Олимпийский", который в последние годы принимал этап Кубка мира и чемпионат России, был закрыт на реконструкцию. Другой площадки для проведения таких соревнований в Москве нет.

"Теперь в Москве, в столице нет бассейнов для проведения крупнейших турниров по плаванию, и это большая проблема. Хочу обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой рассмотреть этот вопрос. При встрече я готов аргументированно изложить необходимость строительства бассейна в Москве", - сказал Сальников.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу российская сборная по плаванию завоевала рекордное для себя число медалей - 16 (три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых).

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