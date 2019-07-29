"Наши пловцы воспитанные". Владимир Сальников о медальном рекорде ЧМ, допинге и Олимпиаде

Российское плавание переживает небывалый подъем, доказательством чему стали результаты на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. 16 наград (три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых медалей) — такого не было даже в советские времена. Президент Всероссийской федерации плавания, член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников в интервью ТАСС рассказал, за счет чего удалось добиться такого прогресса. — Наши пловцы на этом чемпионате мира по количеству медалей превзошли результат еще советской сборной 1982 года (тогда на счету советской команды было 14 медалей (4-7-3) — прим. ТАСС)... — Оценка может быть только положительной. И резервы еще есть, поскольку на этом чемпионате мира у нас было несколько четвертых мест, да и ряд медалей мог быть более высокого достоинства. Но в целом выступление оцениваю как хорошее — на четыре с двумя плюсами.

На эту тему Золотое поколение. Российские пловцы переписали историю на чемпионате мира

Я очень рад, что наши молодые ребята не дрогнули и сделали свое дело, это позволило им ворваться в мировую элиту. Девочки, несмотря на то что оказались не во всех финалах эстафет, завоевали лицензии для участия в Олимпийских играх. Есть и недочеты, но о них сейчас говорить не будем, поскольку они требуют более скрупулезного анализа. Но главное, что мы от них не страдаем: мы вышли на тот уровень, что отклонения в ту или иную сторону принципиально не влияет на общую картину. Мы сделали очевидный шаг вперед по сравнению с предыдущим чемпионатом мира в Будапеште. Но могло быть и лучше. — Насколько? Где мы недобрали медали? — Не соскочи нога у Климента Колесникова с подножки на дистанции 50 метров на спине, и у него было бы золото, а вместе с ним — рекорд мира. В то же время у Мартина Малютина могло и не быть бронзы, если бы не дисквалифицировали литовского пловца за фальстарт. Здесь на дистанции 200 метров брассом вообще могла плыть Евгения Чикунова, победившая на отборе во время чемпионата России. В какой-то степени она могла заменить в команде Юлию Ефимову, однако для приобретения опыта ей доверили выступление на юношеских соревнованиях, и принятое решение в итоге оказалось правильным. Так что, повторюсь, считаю, что мы выступи на четыре с двумя плюсами. Тем более что у нас Антон Чупков поставил тут восклицательный знак, установив рекорд мира, а это действительно круто!

На эту тему Мантуров поздравил сборную России по плаванию с успешным выступлением на ЧМ

— Этот чемпионат мира открыл много новых имен в российском плавании. Благодаря чему появилось так много талантливых пловцов? — Мы никогда не скрывали, что ведем программу "Я стану чемпионом", которую финансируют спонсоры федерации. К ней мы добавили подпрограмму переходного состава, для того чтобы спортсмены из юношеской команды имели возможность в транзитный период в пару лет спокойно тренироваться под руководством хороших специалистов. Это программа реализуется уже восьмой год, и она нацелена на проведение постоянной селекции, что позволяет подтягивать молодых спортсменов, которые реально могут оказать конкуренцию. Этим мы обеспечиваем среду, которая стимулирует результат. Секретов никаких нет, и я рад, что мы устояли, когда был шквал критики, когда все требовали результатов. Сейчас, с развитием этой программы, думаю, ситуация будет улучшаться. — Главный тренер сборной Сергей Чепик рассказал о накопленной критической массе спортсменов, из которой идет отбор. А насколько эта масса объемна? — Она растет, при этом ее нынешний объем позволяет обеспечивать постоянный приток спортсменов. Думаю, что в следующем году мы увидим еще пару пловцов, которые ворвутся в сборную на отборочном к Олимпийским играм чемпионате России. — Тот же Чепик рассказал о проблеме оттока российских пловцов в университеты США, где их результаты начинают падать. Действительно эта проблема стоит так остро? — Мы для себя определили трехцикловую систему подготовки, в которой каждый цикл заканчивается определенным стартом. Таким образом мы работаем уже шесть лет, поэтому она уже должна выработать определенный алгоритм подготовки. После чемпионата России мы даем возможность провести тренировочный цикл, который включает и базовую, и специфическую работу. Есть псевдоспециалисты, которые рассказывают, что чемпионат России надо проводить впритык к чемпионату мира и Олимпийским играм, но я считаю такой вариант ошибочным. Мы даем возможность спортсменам отработать полный цикл, и приверженность этой стратегии должна выработать определенный рефлекс у всех, кто готовится показать серьезный результат в конце сезона.

— Это касается не только чемпионатов мира и Олимпиады? — В этом году команда у нас великолепно выступила на юношеском Олимпийском фестивале в Баку, где выиграла полтора десятка золотых медалей. Так же успешно прошло для нас юношеское первенство Европы в Казани. Впереди еще юношеское первенство мира в Будапеште, и часть спортсменов, которые здесь выступали, поедут на этот турнир. Составы, которые выступали на этих соревнованиях, за исключением двух-трех человек, практически не пересекаются, чего шесть лет назад сложно было себе представить. Тогда мы затыкали дыры одними и теми же спортсменами. Сейчас на Универсиаду у нас едут одни спортсмены, на первенство Европы — другие, и так далее. — Ближайшие Олимпийские игры тоже в Азии — в Токио. Подготовку к этому чемпионату можно спроецировать на следующий год? — Здесь тяжелые условия, как климатические, так и часовые. Модель подготовки к Олимпиаде мы отработали: неделю провели во Владивостоке, еще неделю — в Осаке. Считаю, что она себя оправдала, и эту модель мы будем использовать на следующий год. — Во время чемпионата мира пришла новость о том, что Олимпийский комитет России получил приглашение принять участие в Играх в Токио. Так что едем под своим флагом. При этом еще идет проверка базы данных из Московской лаборатории. Есть спортсмены, у которых могут возникнуть проблемы? — Международная федерация плавания не предъявляет нам никаких претензий. Наша федерация при этом четко придерживается позиции, что результат дает только хорошая тренировочная работа. Мы в это верим, и никаких соблазнов не существует. Если лет десять назад ситуация была не такой радужной и находились недовольные программами, то сейчас на эту тему вообще нет никаких разговоров — все верят в себя и собственную тренировочную работу. Так что ни со стороны FINA, ни со стороны Всемирного антидопингового агентства к нам претензий нет. — На чемпионат мира приезжал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Затрагивали эту тему? — Томас Бах подтвердил, что FINA находится на самом высоком уровне и МОК внимательно следит за результатами, что налагает определенную ответственность, в том числе и в антидопинговой работе. Мы всегда открыты: приходите, проверяйте, нам скрывать нечего.

На эту тему Сборная России заняла третье место в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта