Золотое поколение. Российские пловцы переписали историю на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Российские пловцы в Кванджу по числу завоеванных наград добились лучшего результата за всю историю вступлений на чемпионатах мира по водным видам спорта. Команда, составленная преимущественно из молодых спортсменов, превзошла результаты советских времен. Сборная на чемпионате мира завоевала три золотые, семь серебряных и пять бронзовых наград (16 в сумме). Еще бы одно золото, и российская команда благодаря большему числу серебряных медалей превзошла бы российский рекорд 1994 года - четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. Установлен он был в те времена, когда на мировой арене блистали Александр Попов и Денис Панкратов, 25 лет прошло после их олимпийских побед на Играх в Атланте - последних в истории российского плавания. Через год, на Олимпиаде в Токио, Евгений Рылов, Антон Чупков, Климент Колесников и другие молодые российские пловцы наравне с многолетними лидерами сборной Юлией Ефимовой, Владимиром Морозовым и Анастасией Фесиковой постараются переписать историю.

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Чемпионат мира в Кванджу в целом получился богатым на события: помимо достижения сборной России, он запомнился падением мировых рекордов 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса, дисквалификацией Лилли Кинг - главной соперницы Ефимовой на дистанции 200 м брассом, бойкотом китайского пловца Сунь Яна, который оказался в центре допингового скандала, и поимкой на использовании запрещенного препарата Шайны Джек из Австралии, пловцы которой, что парадоксально, стали инициаторами протестов против участия в турнире трехкратного олимпийского чемпиона из Китая. Не обошлось и без трагичных новостей: за два дня до окончания турнира сразу восемь спортсменов получили травмы в результате обрушения перекрытий в одном из ночных клубов Кванджу. Почти все пострадавшие - ватерполистки сборной США, которые праздновали победу на турнире. Спортсменам удалось избежать серьезных травм, однако жертвами инцидента стали два гражданина Южной Кореи. Исторический рывок В заключительный день на чемпионате мира по водным видам спорта было разыграно восемь комплектов наград, все - в плавании. Российские надежды были связаны с выступлением Евгения Рылова и Климента Колесникова на дистанции 50 м на спине, с мужской комбинированной эстафетой 4 по 100 м и Ефимовой, которая соперничала с Кинг на дистанции 50 м брассом. Наибольшие шансы на победу были у Колесникова, который является рекордсменом на "полтиннике". И он бы завоевал то самое рекордное для сборной золото, если бы не роковая ошибка - при старте его нога соскользнула с платформы, что лишило его возможности нормально уйти на дистанцию. "Сегодня он должен был бить мировой рекорд, - сказал главный тренер сборной Сергей Чепик. - Не знаю как, но с места он сумел догнать соперников. То есть он был в великолепном боевом настроении, сейчас оно у него похуже".

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Колесников в итоге стал третьим, а второе место досталось соотечественнику Рылову, который в общей сложности на чемпионате мира завоевал пять медалей, одну из которых - высшего достоинства. Ефимова, к сожалению, также не смогла взять реванш в очной битве с Кинг, уступив на 50 метрах брассом не только американке, но и юной итальянке Бенедетте Пилато. Однако после финиша теперь уже шестикратная чемпионка мира была счастлива: по ее собственному признанию, к этой дистанции, которая не входит в олимпийскую программу, она толком не готовилась. Под конец чемпионата мира медальную копилку сборной пополнила бронза в мужской комбинированной эстафете 4 по 100 м. В финале в составе национальной команды плыли Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов. Лучшими пловцами чемпионата мира были признаны американец Калеб Дрессел и шведка Сара Шёстрём. 22-летний спортсмен из США стал первым в истории, кому удалось завоевать восемь медалей на одном мировом первенстве (шесть золотых и две серебряные). Также двукратный олимпийский чемпион Дрессел установил мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем, который ранее принадлежал Майклу Фелпсу. Еще один рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона в Кванджу побил венгр Криштов Милак (200 м баттерфляем). Новые имена Чемпионат мира открыл много новых имен в российском плавании, и у каждого из них есть своя интересная история. У Олега Костина, который стал вторым на дистанции 50 метров баттерфляем, в родном Нижнем Новгороде для тренировок есть только 25-метровый бассейн (вдвое короче олимпийского) с советскими стартовыми тумбочками. Дарья Васькина, которой 30 июля исполнится 17 лет, призналась, что ее путь к бронзе на дистанции 50 м на спине - одна из тех историй, которые позволяют ей еще верить в сказки. А ее ровесник Андрей Минаков после завоевания серебра на дистанции 100 м баттерфляем рассказал, что мечтает заработать на постройку бассейна в Санкт-Петербурге и выучиться на фармаколога, кроме того, несмотря на столь юный возраст, он уже успел поиграть на курсе валют и имеет опыт вложений в биткойн.

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На чемпионате мира Минаков на стометровке оставил позади себя и олимпийского чемпиона Чада ле Кло, и нового рекордсмена мира на дистанции вдвое длиннее Милака. Однако после финиша особой радости от этого он не испытывал. "Может, я еще не осознал происходящего, но мой первый тренер говорил, что для спортсмена должно быть только одно место - первое. Будь то чемпионат России среди юниоров или чемпионат мира, нужно бороться за золото. Серебро - тоже хорошо, но я спокоен", - сказал 17-летний спортсмен, который на чемпионате мира также стал вторым в составе команды в кролевой эстафете 4 по 100 м. Самый лучший день Подобное отношение к результату роднит Минакова с Рыловым, который также остался недоволен своим золотым выступлением - на дистанции 200 м на спине. "Да, я выиграл, но спорт строится на прогрессе, а не на победах", - заявил теперь уже двукратный чемпион мира, отметив, что показанное им время не оставляет поводов для радости. Победу 22-летний Рылов одержал в пятницу, в самый успешный день для российской команды за время выступления в Кванджу. Помимо него, чемпионами мира тогда стали Чупков и Ефимова на дистанции 200 м брассом, в то время как в эстафете 4 по 200 м вольным стилем, которая носит неофициальное название "гордость нации", второе место заняли Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных и Мартин Малютин. Российские пловцы повторили сценарий прошлого чемпионата мира в Будапеште, поочередно завоевав три медали высшей пробы чуть больше чем за полчаса. Причем Чупкову это удалось сделать с мировым рекордом. "О рекорде мира даже не думал, просто перед заплывом понимал, что если покажу свой лучший результат, то по-любому будет и мировой рекорд", - рассказал пловец, который за последние 50 метров дистанции отыграл почти секунду отставания.

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Для Ефимовой заплыв сложился проще: ее основная конкурентка на этом чемпионате мира была исключена из состава участников дистанции на 200 м еще на предварительном этапе. Двукратная олимпийская чемпионка Кинг допустила техническую ошибку при прохождении поворота, за что и была дисквалифицирована. Как считают многие эксперты, схожее нарушение она допустила и три года назад на Олимпиаде, однако тогда применять к ней санкции судьи соревнований не осмелились. Теперь Ефимова полностью сконцентрируется на подготовке к Играм в Токио, ведь ее главная цель - олимпийское золото, награда, которой еще нет в ее коллекции. В Кванджу она завоевала шестое золото чемпионатов мира, сравнявшись по этому показателю с Поповым. Морозов, который еще несколько лет назад находился в статусе "наследника Попова", на индивидуальных дистанциях вновь не смог порадовать: на стометровке вольным стилем он даже не прошел в полуфинал, а на 50 метрах стал четвертым. В шаге от пьедестала на этой дистанции он остановился на третьем чемпионате мира кряду, однако именно эту дистанцию, если не считать эстафет, он намерен готовить олимпийскому сезону. Олимпийские надежды В общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта сборная России стала третьей, спортсмены страны завоевали 30 наград - 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых. Первое место заняла команда Китая, завоевавшая 30 наград - 16 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовые, больше всего медалей (36) завоевала сборная США, ставшая второй (15-11-10). Третьей сборная России была и по итогам прошлого чемпионата мира, в Будапеште. Турнир стартовал 12 июля, и первая его половина была посвящена синхронному плаванию, прыжкам в воду и плаванию на открытой воде. После первой недели соревнований сборная России в медальном зачете сумела расположиться на втором месте, в первую очередь благодаря команде по синхронному плаванию, которая завоевала золотые медали во всех девяти дисциплинах, в которых принимала участие. Пропустили только хайлайты - новую для синхронного плавания дисциплину, победу в которой одержали украинки.

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