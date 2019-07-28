Российские пловцы завоевали бронзу в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России завоевала бронзовые медали в комбинированной эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

В составе национальной команды плыли Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов, они показали результат 3 минуты 28,81 секунды. Победу одержала команда Великобритании (3.28,10), серебро досталось американцам (3.28,45).

На чемпионате мира 2017 года в Будапеште сборная России также завоевала бронзу в комбинированной эстафете, тогда в составе российской команды выступали Рылов, Пригода и Морозов. Россияне никогда не побеждали на чемпионатах мира в данной дисциплине.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды. Сборная США находится на втором месте (14-11-10), замыкает тройку команда России (12-11-7). Чемпионат мира завершится позднее в воскресенье женской комбинированной эстафетой 4х100 м.