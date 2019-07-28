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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Российские пловцы завоевали бронзу в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира

Турнир завершится 28 июля
Евгений Рылов AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Евгений Рылов
© AP Photo/Lee Jin-man

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России завоевала бронзовые медали в комбинированной эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

В составе национальной команды плыли Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов, они показали результат 3 минуты 28,81 секунды. Победу одержала команда Великобритании (3.28,10), серебро досталось американцам (3.28,45).

На чемпионате мира 2017 года в Будапеште сборная России также завоевала бронзу в комбинированной эстафете, тогда в составе российской команды выступали Рылов, Пригода и Морозов. Россияне никогда не побеждали на чемпионатах мира в данной дисциплине.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды. Сборная США находится на втором месте (14-11-10), замыкает тройку команда России (12-11-7). Чемпионат мира завершится позднее в воскресенье женской комбинированной эстафетой 4х100 м.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1611330
3США14111035
2Россия1211730
4Австралия78722
5Венгрия5005
6Италия46515
7Великобритания42612
8Германия3238
9Бразилия2327
10Канада22610
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