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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Попов: ЧМ показывает, что сборная России по плаванию имеет хорошие шансы на Играх-2020

В пятницу золото завоевали Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков
Александр Попов Сергей Фадеичев/ТАСС
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Александр Попов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сборная России по плаванию имеет хорошие шансы на успешное выступление на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Таким мнением с ТАСС в пятницу поделился почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

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В пятницу Юлия Ефимова завоевала золотую медаль на дистанции 200 м брассом. Она в шестой раз победила на чемпионатах мира, сравнявшись по этому показателю с Александром Поповым. Также на ее счету семь серебряных и три бронзовые награды чемпионатов мира, на чемпионатах Европы в ее активе семь золотых и три серебряные награды. Также победы в пятницу одержали россияне Евгений Рылов (200 м на спине) и Антон Чупков (200 м брассом).

"Сегодня отличный день! Юлия молодец, принесла первую медаль и дала нам повод гордиться страной, подала хороший пример нашим парням, и в результате три золота у России сегодня в корейском бассейне. Евгений Рылов - молодец, взял золото на 200 м на спине, а Антона Чупкова я поздравляю с золотом на 200 м брассом и новым мировым рекордом. Теперь у нас есть хорошая заявка на Олимпийские игры", - сказал Попов.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12-9-4), на третьем - команда США (7-9-10). Соревнования завершатся 28 июля.

Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Теги
Попов, Александр ВладимировичЧМ-2019 по водным видам спорта
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