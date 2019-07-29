Мантуров поздравил сборную России по плаванию с успешным наступлением на ЧМ

ТАСС, 29 июля. Председатель высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поздравил российских пловцов с успешным выступлением на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года, который проходил в южнокорейском Кванджу. Слова Мантурова приводит пресс-служба Минпромторга.

Российские пловцы завоевали на турнире 16 медалей (три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых).

"В упорной борьбе вы завоевали 16 медалей различного достоинства - это лучшее выступление сборной в истории российского плавания. Каждый из вас внес неоценимый вклад в копилку медалей команды России, ваши достижения - свидетельство непревзойденного мастерства и отличной подготовки, целеустремленности и высокого профессионализма. Особо хочу отметить выступление золотых медалистов - Антона Чупкова, установившего рекорд мира на дистанции 200 м брассом, Юлии Ефимовой, Евгения Рылова, а также молодых спортсменов, призеров чемпионата - Андрея Минакова и Дарью Васькину. В предолимпийский год сборная показала огромный потенциал и готовность к завоеванию медалей самого высокого достоинства, желаю всем вам здоровья, спортивной удачи и новых ярких побед на международной арене", - сказал Мантуров.

Также Мантуров выразил благодарность тренерам пловцов и специалистам, которые подготовили спортсменов к старту и создали для них комфортные условия для участия в турнире.

Чемпионат мира проходил с 12 по 28 июля. Всего россияне завоевали 30 наград - 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых. Первое место в общем зачете заняла команда Китая, завоевавшая 30 наград - 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые. Больше всего наград (36) завоевала сборная США, ставшая второй (15-11-10).