Павлюченко считает, что бывший футболист сборной России Самедов мог играть еще пару лет

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов, объявивший о завершении профессиональной карьеры, мог еще пару лет продолжать играть. Такое мнение ТАСС высказал бывший партнер полузащитника по "Локомотиву" и национальной команде Роман Павлюченко.

Во вторник 35-летний Самедов объявил о завершении игровой карьеры.

"Я всегда восхищался игрой Саши, всегда молодым футболистам ставил Сашку в пример, потому что есть игроки, которые бьют куда-то в штрафную безадресно. Александр же всегда поднимал голову, смотрел, где партнеры, у него отличная передача, - сказал Павлюченко. - Сейчас очень мало крайних полузащитников, у которых есть скорость, которые видят поле и отлично работают с мячом. Это одаренный футболист".

"У него была яркая карьера, но, к сожалению, от времени никуда не денешься, - отметил бывший партнер полузащитника по "Локомотиву" и сборной России. - Сейчас нет второго Самедова, сейчас другое поколение футболистов".

По предположению Павлюченко, Самедов после ухода из "Крыльев Советов" не получил достойного предложения от российского клуба. "Надеюсь, что в российском футболе будет больше таких игроков, как Саша, и от этого наш футбол будет только расти, - добавил он. - Я с ним созванивался недавно, спрашивал, собирается ли он завершать карьеру. Я говорил, что он может еще год-два поиграть, но ему хотелось остаться в Москве, видимо, так и не получил достойного предложения".

"Если бы мне предложили выбрать команду из 11 футболистов, то Самедов там был бы точно. Я много голов забивал с его передач, так что тут нет сомнений", - резюмировал Павлюченко.

Карьера Самедова

Самедов является воспитанником "Спартака", в составе которого дебютировал в 2002 году. С 2005 по 2016 год выступал за московские клубы "Локомотив", "Динамо" и "Москва". В 2017 году Самедов вернулся в состав "Спартака", с которым стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Также он является четырехкратным обладателем Кубка России, зимой 2019 года полузащитник на правах свободного агента перешел в "Крылья Советов", в составе которых в девяти матчах отдал четыре голевые передачи.

Самедов в составе сборной России провел 53 матча, играл на чемпионате мира 2018 года в России. После мирового первенства он объявил о завершении выступлений за национальную команду.