Федерация шахмат России поддерживает идею Екатеринбурга принять турнир претендентов

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) поддерживает желание Екатеринбурга принять турнир претендентов в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил президент организации Андрей Филатов.

Намерение Екатеринбурга подать заявку на право проведения турнира претендентов на открытии международного шахматного фестиваля Eurasia Open в среду огласил председатель попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области, вице-президент ФШР Анатолий Карпов.

"Заявки [на проведение турнира] от Екатеринбурга еще не поступало, но федерация поддерживает идею Екатеринбурга. Причем, если [на турнире] будет выступать кто-то из наших гроссмейстеров, то мы поддержим с еще большим удовольствием", - сказал Филатов.

"У города есть все необходимое для проведения турнира претендентов на самом высоком уровне", - добавил он.

В 2018 году турнир претендентов прошел в Берлине. Победу одержал американский гроссмейстер Фабиано Каруана, который позже в матче за мировую шахматную корону проиграл действующему обладателю титула норвежцу Магнусу Карлсену.