Боксеры компании Top Rank выйдут на ближайшие бои с нашивкой в память о Дадашеве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ирландец Майкл Конлэн и боксеры компании Top Rank будут выходить на ближайшие бои с нашивкой фамилии Максима Дадашева в память о россиянине. Об этом ТАСС сообщил глава компании Top Rank Боб Арум.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя, прошедшего 20 июля. В 11-м раунде поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

"Конлэн выйдет на ближайший бой с нашивкой. Также поступят многие наши боксеры - в память в Дадашеве. Мы хотим, чтобы память о нем жила в людях", - сказал Арум.

Конлэн проведет свой следующий бой 3 августа против аргентинца Диего Альберто Руиса.

Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России. Прощание с Дадашевым пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге.