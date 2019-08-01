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Летние олимпийские виды спорта

Строительство многофункциональной спортивной арены в Кемерове начнется в 2020 году

Объект должен быть построен к июлю 2021 года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Многофункциональную спортивную арену вместимостью более 6 тысяч зрителей начнут строить в 2020 году в Кемерове, вошедшем в число городов-хозяев чемпионата мира по волейболу 2022 года. Об этом сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В четверг стало известно, что Кемерово и Ярославль пополнили список российских городов, которые в 2022 году примут матчи мужского чемпионата мира по волейболу. В конце мая были названы еще восемь городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.

"Впереди возведение многофункциональной арены с вместимостью более 6000 зрителей. Начинаем строительство в январе 2020 года!" - написал Цивилев.

Арена будет предназначена для проведения матчей по волейболу, баскетболу и мини-футболу, соревнований по единоборствам, а также концертов. Кроме того, в здании будет создан медико-восстановительный центр с бассейном, аэротруба и скалодром. Ранее сообщалось, что на возведение арены потратят 7,5 млрд рублей. Объект, получивший название "Кузбасс-Арена", должен быть построен к июлю 2021 года.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Решение о проведении чемпионата мира по волейболу 2022 года в России было принято в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB).

Сборная России освобождена от квалификационного турнира на правах организатора соревнований, также прямую путевку получит команда Польши, которая является действующим чемпионом мира.

Теги
Цивилев, Сергей ЕвгеньевичЛетние олимпийские виды спорта
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