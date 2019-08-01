Строительство многофункциональной спортивной арены в Кемерове начнется в 2020 году

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Многофункциональную спортивную арену вместимостью более 6 тысяч зрителей начнут строить в 2020 году в Кемерове, вошедшем в число городов-хозяев чемпионата мира по волейболу 2022 года. Об этом сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В четверг стало известно, что Кемерово и Ярославль пополнили список российских городов, которые в 2022 году примут матчи мужского чемпионата мира по волейболу. В конце мая были названы еще восемь городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.

"Впереди возведение многофункциональной арены с вместимостью более 6000 зрителей. Начинаем строительство в январе 2020 года!" - написал Цивилев.

Арена будет предназначена для проведения матчей по волейболу, баскетболу и мини-футболу, соревнований по единоборствам, а также концертов. Кроме того, в здании будет создан медико-восстановительный центр с бассейном, аэротруба и скалодром. Ранее сообщалось, что на возведение арены потратят 7,5 млрд рублей. Объект, получивший название "Кузбасс-Арена", должен быть построен к июлю 2021 года.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Решение о проведении чемпионата мира по волейболу 2022 года в России было принято в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB).

Сборная России освобождена от квалификационного турнира на правах организатора соревнований, также прямую путевку получит команда Польши, которая является действующим чемпионом мира.