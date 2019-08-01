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Летние олимпийские виды спорта

Стали известны все российские города, которые примут ЧМ по волейболу 2022 года

Матчи турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске, Уфе, Ярославле и Кемерово
Волейболисты сборной России Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Волейболисты сборной России
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Ярославль и Кемерово пополнили список российских городов, которые в 2022 году примут матчи мужского чемпионата мира по волейболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации волейбола (FIVB).

В конце мая были названы восемь из десяти российских городов, которые примут матчи чемпионата мира. Тогда было объявлено, что они пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Решение о проведении чемпионата мира по волейболу 2022 года в России было принято в ноябре 2018 года на конгрессе FIVB.

Сборная России освобождена от квалификационного турнира на правах организатора соревнований, также прямую путевку получит команда Польши, которая является действующим чемпионом мира.

Теги
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