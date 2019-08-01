Главный тренер ФК "Арсенал" Черевченко взял на себя вину за поражение от "Нефтчи"

БАКУ, 1 августа. /ТАСС/. Главный тренер российского футбольного клуба "Арсенал" Игорь Черевченко заявил, что берет на себя всю вину за поражение от азербайджанского "Нефтчи" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом наставник "Арсенала" заявил на пресс-конференции после матча.

В четверг "Арсенал" на выезде уступил "Нефтчи" со счетом 0:3, первый матч в Туле также завершился поражением российской команды (0:1). Таким образом, "Арсенал" покинул розыгрыш Лиги Европы.

"У "Нефтчи" хорошие шансы пройти еще дальше, у них хороший главный тренер, сама команда опытная. Когда-то Роберто Бордин тренировал молдавский "Шериф", который играл против российской команды (московского "Локомотива" в групповом раунде Лиги Европы сезона-17/18 (1:1, 2:1) - прим. ТАСС). Я беру всю вину за поражение на себя, никаких вопросов ни к судейству, ни к чему-то еще нет. "Нефтчи" заслужил эту победу, нам же нужно было реализовывать свои моменты", - сказал Черевченко.

"В обороне мы много наошибались, "Нефтчи" нас обошел по голам. Я не стал бы связывать это поражение с тем, что мы недостаточно опытны. Наши футболисты выступают в своих сборных, и для них участие в еврокубках не должно быть сюрпризом", - добавил главный тренер "Арсенала".