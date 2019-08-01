{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Главный тренер ФК "Арсенал" Черевченко взял на себя вину за поражение от "Нефтчи"

По словам Игоря Черевченко, "Нефтчи" заслужил эту победу
Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

БАКУ, 1 августа. /ТАСС/. Главный тренер российского футбольного клуба "Арсенал" Игорь Черевченко заявил, что берет на себя всю вину за поражение от азербайджанского "Нефтчи" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом наставник "Арсенала" заявил на пресс-конференции после матча.

В четверг "Арсенал" на выезде уступил "Нефтчи" со счетом 0:3, первый матч в Туле также завершился поражением российской команды (0:1). Таким образом, "Арсенал" покинул розыгрыш Лиги Европы.

"У "Нефтчи" хорошие шансы пройти еще дальше, у них хороший главный тренер, сама команда опытная. Когда-то Роберто Бордин тренировал молдавский "Шериф", который играл против российской команды (московского "Локомотива" в групповом раунде Лиги Европы сезона-17/18 (1:1, 2:1) - прим. ТАСС). Я беру всю вину за поражение на себя, никаких вопросов ни к судейству, ни к чему-то еще нет. "Нефтчи" заслужил эту победу, нам же нужно было реализовывать свои моменты", - сказал Черевченко.

"В обороне мы много наошибались, "Нефтчи" нас обошел по голам. Я не стал бы связывать это поражение с тем, что мы недостаточно опытны. Наши футболисты выступают в своих сборных, и для них участие в еврокубках не должно быть сюрпризом", - добавил главный тренер "Арсенала".

Лига Европы
"Пюник" вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы
По сумме двух встреч армянский клуб победил чешский "Яблонец"
Читать полностью