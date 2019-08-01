Тульский "Арсенал" проиграл "Нефтчи" и завершил борьбу в Лиге Европы

Голы забили Рауф Алиев (49-я минута), Дарио да Силва (89, с пенальти) и Мамаду Мбодж (90). Первый матч в Туле завершился со счетом 1:0 в пользу азербайджанского клуба. В третьем квалификационном раунде "Нефтчи" сыграет с израильским клубом "Бней Иегуда", первый матч азербайджанский клуб проведет 8 августа дома, ответный - 15 августа на выезде.

БАКУ, 1 августа. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира. Матч прошел в Баку на "Баксель-Арене".

"Арсенал" стал третьим российским клубом, вылетевшим на стадии второго квалификационного раунда второго по значимости клубного европейского турнира (Лига Европы стала правопреемником Кубка УЕФА в 2009 году). В розыгрыше Кубка УЕФА сезона-1998/99 волгоградский "Ротор" уступил белградской "Црвене Звезде", проиграв оба поединка со счетом 1:2. В сезоне-2004/05 казанский "Рубин" в первом матче переиграл на выезде австрийский "Рапид" со счетом 2:0, а в домашнем матче уступил - 0:3.

"Арсенал" стал вторым российским клубом, завершившим борьбу в Лиге Европы на стадии квалификации, не забив при этом ни одного мяча. В сезоне-2014/15 "Ростов" проиграл турецкому "Трабзонспору" (0:2; 0:0).

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги (РПЛ) "Арсенал" занял шестое место и впервые в истории завоевал право на участие в Лиге Европы, начав выступление со второго квалификационного раунда. "Нефтчи" стал вторым в национальном первенстве и начал турнир с первого квалификационного раунда, где обыграл по сумме двух встреч молдавскую "Сперанцу" (3:0, 6:0). В нынешнем сезоне Лиги Европы Россию также будут представлять московские "Спартак" и ЦСКА. Красно-белые начнут выступление с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского "Туна" (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой раунд турнира (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).

После трех туров РПЛ "Арсенал" расположился на восьмом месте, имея в активе четыре очка. В четвертом туре тульская команда на выезде сыграет с "Тамбовом" 4 августа.

Ход матча

Ответный матч между командами проходил в присутствии около 9 тыс. зрителей, российский клуб в столицу Азербайджана приехали поддержать около 50 болельщиков. Стоит отметить, что футболистам предстояло играть в непростых погодных условиях - температура воздуха составляла около 30 градусов тепла. Как и в первом матче подопечные Игоря Черевченко сделали ставку на быстрый гол и сразу бросились отыгрывать отставание в один мяч. Азербайджанцы оказались готовы к атакующим действиям туляков и выстроили организованную оборону на своей половине поля, изредка угрожая воротам Михаила Левашова опасными контратаками.

Активнее всего в первом тайме работал правый фланг "Арсенала", где комбинировали защитник Кирилл Комбаров и Даниил Лесовой. В центре атаку поддерживал Игорь Горбатенко, который несколько раз угрожал воротам соперника из-за пределов штрафной, дальними ударами также отметились Лесовой, полузащитник Сергей Ткачев и форвард Евгений Луценко, однако настоящей опасности воротам азербайджанцев создать так и не удалось. Пожалуй, самый опасный удар в створ после выигранного единоборства нанес защитник Максим Беляев, но для того, чтобы открыть счет в матче этого оказалось недостаточно.

Во втором тайме игроки "Арсенала" вновь попытались с первых минут навязать свою игру и большими силами выдвинулись в атаку. После потери мяча туляками футболистам "Нефтчи" удалось организовать контрвыпад - бывший полузащитник "Спартака" Эмин Махмудов отдал шикарный пас на нападающего Рауфа Алиева за спины защитников российской команды, выведя футболиста один на один с Левашовым. Алиев, у которого был большой запас времени, обработал мяч и отправил его мимо голкипера туляков.

Ответ "Арсенала" не заставил долго ждать - уже в следующей атаке мяч после отскока в центре штрафной площади попал к Ткачеву, но тот ударил выше ворот. Матч продолжался по прежнему сценарию - туляки владели мячом, а игроки "Нефтчи" убегали в опасные контратаки. На 68-й минуте игрокам "Арсенала" удалось создать, пожалуй, самый опасный момент. После удара Горбатенко со штрафного мяч угодил в перекладину. Лесовой продолжал совершать индивидуальные проходы на фланге, однако сил на то, чтобы поддержать полузащитника у туляков уже не оставалось.

На 88-й минуте встречи после очередной контратаки мяч после удара игрока "Нефтчи" попал в руку защитнику "Арсенала" Гие Григалаве в штрафной площади, главный арбитр встречи Алан Марио Сант с Мальты назначил одиннадцатиметровый, который успешно реализовал бразильский форвард Дарио да Силва. Уже в добавленное время после навеса со стандарта третий мяч в ворота российской команды отправил сенегальский защитник Мбоджи, установив тем самым итоговый счет встречи.