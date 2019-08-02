ФК "Спартак" оштрафован на 30 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче с "Тамбовом"

Встреча прошла 27 июля в Саранске и завершилась победой "Тамбова" со счетом 2:0.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" оштрафован на 30 тыс. рублей за неподобающее поведение болельщиков в гостевом матче третьего тура чемпионата России по футболу с "Тамбовом". Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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"За выход за пределы технической зоны Олег Кононов (главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС) и Александр Григорян (главный тренер "Тамбова") оштрафованы на 10 тыс. рублей. "Тамбов" оштрафован на 50 тыс. рублей за неучастие в предматчевом совещании представителя клуба по работе с болельщиками. "Спартак" оштрафован на 20 тыс. рублей за нецензурные скандирования болельщиков и на 10 тыс. рублей - за использование болельщиками пиротехники", - пояснил Григорьянц.

По итогам матча ЦСКА - "Локомотив" (1:0) главный тренер армейцев Виктор Гончаренко оштрафован на 20 тыс. рублей. Также ЦСКА оштрафован на 10 тыс. рублей за нецензурные скандирования болельщиков.

Московское "Динамо" на своем поле переиграло "Урал" (2:0), "Уфа" оказалась сильнее "Крыльев Советов" (2:1), а "Ростов" на выезде переиграл тульский "Арсенал" (3:2). "Болельщики "Динамо" скандировали нецензурные выражения. Штраф - 10 тыс. рублей. В матче "Уфа" - "Крылья Советов" болельщики обоих клубов скандировали нецензурные выражения, штраф - по 10 тыс. За скандирование болельщиками нецензурных выражений "Арсенал" оштрафован на 10 тыс., а "Ростов" - на 20 тыс.", - отметил глава КДК РФС.

Матчи четвертого тура Российской премьер-лиги пройдут 3-5 августа.