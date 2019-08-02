Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе

ТАСС, 2 августа. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам июля. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

В июле 26-летняя российская спортсменка выиграла четыре турнира (в том числе два этапа "Бриллиантовой лиги") и стала первой представительницей России, возглавившей общий рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Также на звание лучшей легкоатлетки июля претендуют голландка Сифан Хассан (бег на 1500 м), побившая 13 июля мировой рекорд россиянки Светланы Мастерковой в беге на милю, британка Дина Эшер-Смит (бег на 100 м и 200 м), белоруска Эльвира Герман (бег с барьерами) и датчанка Анна-Эмили Мёллер (бег на 3000 м).

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.