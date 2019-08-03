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Футбол в России

Футболист Зобнин считает, что Шюррле повысит результативность "Спартака"

Немецкий форвард перешел в московский клуб 31 июля

ТАСС, 3 августа. Приобретение немецкого нападающего Андре Шюррле повысит результативность московского футбольного клуба "Спартак". Такое мнение высказал полузащитник красно-белых Роман Зобнин, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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31 июля "Спартак" объявил о подписании арендного соглашения с 28-летним Шюррле, права на которого принадлежат дортмундской "Боруссии", сроком на один год.

"Конечно, Шюррле - качественный футболист, - отметил Зобнин. - В дортмундскую "Боруссию" и "Челси" случайных людей не приглашают. Надеюсь, его игра подарит "Спартаку" много голевых атак. Все, кто хоть немного погружен в футбольный мир, знают о таком игроке".

Зобнин также высказался о других новичках команды - полузащитниках Резиуане Мирзове и Зелимхане Бакаеве, который вернулся в "Спартак" из аренды в тульском "Арсенале". "С Мирзовым я знаком по сборной России, мне всегда нравился стиль его игры; по крайней мере, когда он играл против "Спартака", у нас всегда возникали проблемы, - сказал Зобнин. - За год в Туле Бакаев набрался опыта, видно, что прибавил, смело берет игру на себя. Его позиция подразумевает необходимость раздавать голевые передачи или забивать самому. Считаю, он готов показывать хорошую игру и приносить результат "Спартаку".

После трех туров Российской премьер лиги (РПЛ) сезона-2019/20 "Спартак" с четырьмя очками занимает 10-е место. Следующий матч красно-белые проведут в субботу против московского "Динамо", начало - 19:00 мск.

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