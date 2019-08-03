Эксперт: ФК "Зенит" проводит выверенную и точную трансферную кампанию

Нынешним летом "Зенит" приобрел вратаря Александра Васютина из норвежского "Сарпсборга", защитника Дугласа Сантоса из немецкого "Гамбурга", а также полузащитников Алексея Сутормина из "Оренбурга" и Малкома из испанской "Барселоны".

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Руководство санкт-петербургского "Зенита" выверенно и точно приобретает футболистов в летнее трансферное окно 2019 года. Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин.

"Малком - очень важное приобретение для "Зенита", - сказал Игонин. - Тут даже важен не уровень клуба, за который он играл, а амбиции, с которым Малком пришел в "Зенит", амбиции всегда имеют предпочтение перед опытом. "Зенит" очень выверенно и точно приобретает футболистов этим летом. Думаю, что трансферная кампания клуба еще не закончилась, окно закрывается 2 сентября, а впереди у "Зенита" Лига чемпионов".

Также Игонин отметил, что руководство "Зенита" выполнило непростую задачу, найдя качественного игрока на позицию левого защитника. "Позиция Сантоса всегда вызывала вопросы у тренеров, специалистов. Многие молодые воспитанники "Зенита" просматривались на эту позицию, но никто не выдерживал конкуренции. "Зенит" справился с очень непростой задачей - нашел хорошего левого защитника".

По мнению 43-летнего специалиста, вернувшийся из аренды в тульском "Арсенале" (сезон-2018/19) нападающий Лука Джорджевич не сможет закрепиться в основном составе. "Наверное, что-то в нем увидел [главный тренер] Сергей Семак, когда возвращал его обратно. Конечно, он полностью адаптирован под игру в России, но я не вижу, что Джорджевич может противопоставить конкурентам на его позиции", - добавил Игонин.

Действующий чемпион России "Зенит" на данный момент возглавляет турнирную таблицу, набрав девять очков в трех стартовых турах. В четвертом туре петербургский клуб примет "Краснодар", матч состоится в субботу, начало встречи в 21:30 мск.