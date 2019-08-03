Кикнадзе: ФК "Локомотив" нужно подкрепление в лице двух-трех игроков

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольному клубу "Локомотив" до закрытия трансферного окна нужно усилиться еще двумя-тремя игроками. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

В субботу "Локомотив" в Самаре обыграл "Крылья Советов" в матче четвертого тура чемпионата России. Железнодорожники открыли счет во встрече благодаря голу Федора Смолова, но за две минуты до конца основного времени второго тайма пропустили удар Александра Соболева. В компенсированное время гости сумели вырвать победу - автором решающего гола стал Гжегож Крыховяк.

"Это был тяжелый матч, мы непросто входим в сезон, - сказал Кикнадзе. - По очкам, может быть, все не так трагично, но видно, что играем натужно, пока не летим. Хотя потенциал у команды огромный. С психологией у этой команды все нормально - нужны еще два-три игрока и все будет прекрасно".

"Когда пропустили, мыслей не было - одни эмоции, - признал он. - Хорошо, что так все закончилось, но было серьезное волнение. Оно связано и с тем, что команде требуется подкрепление, и с тем, что совершаем обидные ошибки, которые оборачиваются потерей очков. В который раз говорю, что команда проявляет характер - видите, и в этот раз смогли переломить игру".

"Гилерме - безусловный герой"

Также гендиректор московского клуба отметил действия вратаря Маринато Гилерме, чья игра помогла "Локомотиву" одержать победу. "Гилерме спас несколько раз - он, безусловно, герой. Может быть, даже в большей степени, чем Федор [Смолов]. На мой взгляд, он внес очень существенный вклад в победу", - отметил Кикнадзе, также выделив действия четверки атакующих игроков - Смолова, Антона и Алексея Миранчуков, а также Рифата Жемалетдинова.

"Победу вырвали на последней минуте - там был вынос головой от своих ворот, сильный и точный, потом Алексей протащил мяч, отдал передачу. А дальше опыт Гжегожа помог ему выиграть позиционную борьбу. Когда мы пропускали, он упустил своего игрока, но сумел вернуть должок", - резюмировал он.

На данный момент "Локомотив" с семью очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с тремя очками располагаются на 14-й строчке. В пятом туре железнодорожники 11 августа в Москве примут "Урал", а самарцы днем позже на выезде сыграют с "Ростовом".