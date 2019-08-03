Гол Крыховяка принес "Локомотиву" вторую победу в Российской премьер-лиге

ТАСС, 3 августа. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1 в гостях в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Самара-Арена".

Гол на 15-й минуте забил футболист "Локомотива" Федор Смолов. В составе "Крыльев Советов" отличился Александр Соболев на 88-й минуте. Он забил четвертый гол в чемпионате России нынешнего сезона и является лучшим бомбардиром турнира. Победный гол в составе "Локомотива" забил Гжегож Крыховяк (90+4).

Желтую карточку получил главный тренер самарской команды Миодраг Божович.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает четвертое место, имея в активе семь очков. "Крылья Советов" расположились на 14-й строчке, набрав три очка.

В пятом туре "Локомотив" дома сыграет с "Уралом" 11 августа, "Крылья Советов" на следующий день в гостях встретятся с "Ростовом".