Гол Крыховяка принес "Локомотиву" вторую победу в Российской премьер-лиге

ТАСС, 3 августа. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1 в гостях в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Самара-Арена".
Гол на 15-й минуте забил футболист "Локомотива" Федор Смолов. В составе "Крыльев Советов" отличился Александр Соболев на 88-й минуте. Он забил четвертый гол в чемпионате России нынешнего сезона и является лучшим бомбардиром турнира. Победный гол в составе "Локомотива" забил Гжегож Крыховяк (90+4).
Желтую карточку получил главный тренер самарской команды Миодраг Божович.
В турнирной таблице "Локомотив" занимает четвертое место, имея в активе семь очков. "Крылья Советов" расположились на 14-й строчке, набрав три очка.
В пятом туре "Локомотив" дома сыграет с "Уралом" 11 августа, "Крылья Советов" на следующий день в гостях встретятся с "Ростовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|2
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|3
|Рубин
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|4
|Локомотив
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|5
|Урал
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|6
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|7
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|3-3
|6
|8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|9
|Арсенал
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|10
|Спартак
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|11
|Уфа
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|12
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|13
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|1
|0
|3
|6-7
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|16
|Сочи
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0