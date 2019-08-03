Чемпион мира по футболу Шюррле вышел на поле в составе "Спартака" на матч против "Динамо"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии нападающий Андре Шюррле вышел на замену в составе московского "Спартака" в перерыве матча четвертого тура чемпионата России по футболу против столичного "Динамо". Данная игра стала дебютной для 28-летнего игрока в Российской премьер-лиге.

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов выпустил немецкого нападающего на поле перед началом второго тайма вместо полузащитника Джано Ананидзе.

Шюррле перешел в российский клуб 31 июля на правах аренды из дортмундской "Боруссии", соглашение между клубами рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Шюррле выступал за английский "Фулхэм" на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, в которых отличился шесть раз. Ранее он играл за немецкие "Вольфсбург", "Майнц" и "Байер", а также за английский "Челси". В составе "Вольфсбурга" он становился победителем Кубка (2014/15) и Суперкубка Германии (2015), вместе с "Боруссией" выиграл Кубок Германии (2016/17), выступая за "Челси", стал победителем чемпионата Англии (2014/15) и обладателем Кубка лиги (2014/15).

В составе сборной Германии Шюррле стал победителем чемпионата мира 2014 года и бронзовым призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. За национальную команду форвард провел 57 матчей, в которых отличился 22 раза и сделал семь результативных передач.