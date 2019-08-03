Хохлов: игроки ФК "Динамо" не имели голевых моментов в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" в гостевом матче четвертого тура Российской премьер-лиги со столичным "Спартаком" не имели явных голевых моментов. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов.

Динамовцы сыграли вничью на "Открытие-Арене" со "Спартаком" со счетом 0:0.

"Явных моментов для того, чтобы забить, не было. Я почти угадал состав "Спартака", но отталкивался от своей игры", - сказал Хохлов.

Тренер оценил игру защитника Сергея Паршивлюка, пришедшего в команду этим летом. "Мне нравится, как вписался в команду Паршивлюк. Он становится лидером как по игровым, так и по человеческим качествам", - отметил Хохлов.

В матче со "Спартаком" за "Динамо" дебютировал нападающий Клинтон Н'Жи, вышедший на замену во втором тайме и действовавший на левом фланге. "Н'Жи - не явный форвард, он может сыграть на многих позициях, сегодня дали сыграть несколько минут для адаптации после перелета", - сказал Хохлов.

В пятом туре "Динамо" 11 августа дома встретится с санкт-петербургским "Зенитом".