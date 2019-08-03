Самедов: результат матча между "Спартаком" и "Динамо" не пойдет на пользу обеим командам

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бывший футболист "Спартака" и "Динамо" Александр Самедов считает, что ничья в личной встрече команд не является хорошим результатом ни для одной из них. Такое мнение Самедов высказал ТАСС в субботу по телефону.

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Динамо" завершился со счетом 0:0. Начиная с 35-й минуты, красно-белые играли в меньшинстве из-за удаления нападающего Эсекьеля Понсе за грубый фол против вратаря "Динамо" Антона Шунина.

"Жаль, что случилось удаление, без него игра пошла бы по-другому. Во втором тайме были моменты у обеих команд, считаю, что результат справедливый. Игра была довольно открытой. Я думаю, что ничья не пойдет на пользу ни тем, ни другим, все хотели победить", - отметил Самедов.

"Динамо" во второй раз со старта чемпионата получает численное преимущество по ходу первого тайма. В матче второго тура бело-голубые уступили "Рубину" со счетом 0:1, пропустив гол в конце встречи. "Я не видел игру с "Рубином", видел только сегодня. Стоит признать, что сегодня "Спартак" хорошо оборонялся", - сказал Самедов.

В составе "Спартака" дебютировал чемпион мира 2014 года немец Андре Шюррле, за "Динамо" первый матч провел камерунец Клинтон Н'Жи. "Думаю, что они еще привыкают к командам, еще не адаптировались. Когда наберут кондиции, думаю, что будут смотреться ярче. Оба игрока очень качественные и принесут пользу командам", - заключил собеседник агентства.

В турнирной таблице "Спартак" занимает девятое место, имея в активе пять очков. "Динамо" расположилось строчкой выше с тем же количеством очков. В пятом туре "Спартак" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" 11 августа, "Динамо" в тот же день дома встретится с санкт-петербургским "Зенитом".